Просиділи близько семи годин на 32-метровій висоті: туристи застрягли на атракціоні у Бельгії

Деяким відпочивальникам знадобилася медична допомога.

Просиділи близько семи годин на запаморочливій висоті. Відпочивальники застрягли на атракціоні у Бельгії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.

Поїзд із дев'ятьма людьми раптово зупинився на 32-метровій висоті. Для їхнього порятунку довелося викликали пожежників. Рятувальну операцію ускладнював рвучкий вітер. Під час спроби спустити бранців кабіна почала обертатися. Тож людей довелося витягувати за допомогою мотузок і крана. Декількох відпочивальників доправили до лікарні через переохолодження.

Нагадаємо, у Харкові 45-річна жінка дістала черепно-мозкову травму під час спуску на тюбингу в приватному лижному комплексі. Як кажуть свідки, не впоралася з керуванням, вилетіла в замет і вдарилася головою. Поки люди кликали на допомогу, з траси на потерпілу впав іще чоловік на надувних санчатах.

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