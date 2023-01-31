Просить вибачення і боїться екстрадиції до України: екскомандир ПВК "Вагнер", що втік до Норвегії, дав інтерв'ю

Екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, дав інтерв'ю місцевим ЗМІ і вибачився перед українцями.

Про це інформує NRK.

"Я відмовився від заходів безпеки. Норвезька поліція, звичайно, стежить за мною, але загалом вона мені не потрібна", — каже він.

Медведєв розповів, що його та інших найманців "послали в м'ясорубку" до України. Хлопець пояснив, що вирішив дезертувати і втекти з двох причин:

зрозумів, що російська війна проти України є абсолютно неправильною,

через внутрішню жорстокість у лавах групи "Вагнер".

Медведєв стверджує, що лише за 10 днів він побачив кілька випадків розстрілів тих "вагнерівців", які відмовлялися виконувати наказ.

"Нас відправили в м’ясорубку, з автоматами проти танків", – каже екскомандир "вагнерівців".

Вибачення колишнього "вагнерівця"

"Я розумію, що це важко прийняти, згоден. Я негідник для вас. Я просто прошу ще раз звернути увагу на те, що я це усвідомив, нехай навіть пізно, але я це усвідомив і виступив проти цього всього", — заявив Медведєв.

26-річний росіянин попросив його не засуджувати.

"Я протистояв цьому. Прошу не засуджувати мене, і в будь-якому разі прошу вибачення", – сказав Медведєв.

Фото: nrk.no

"Екстрадиція для мене означає смерть"

Зараз влада Норвегії розглядає заяву Андрія Медведєва про надання притулку. Українська діаспора виступає проти цього

Якщо колишнього "вагнерівця" визнають винним у військових злочинах, йому не нададуть статус біженця, і в той же час відправляти його назад до Росії може бути небезпечно, зазначають у виданні.

"Усі повинні розуміти, що якщо мене відправлять до Росії, то для мене це смерть. Також усі повинні розуміти, що якщо мене відправлять в Україну, то це також означає смерть", – говорить екс-окупант.

Він боїться, що у разі відправлення до України, Київ захоче обміняти його на наших захисників, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, у ніч із 12 на 13 січня екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв уник переслідування російських прикордонників та дивом втік до Норвегії. Там він попросив політичного притулку.

Саме втікач Андрій Медведєв був командиром убитого кувалдою ув'язненого Євгена Нужина із загону ПВК "Вагнер". Історію зека Нужина, якого стратили в РФ після повернення з українського полону, читайте за посиланням.