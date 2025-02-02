Проспав виступ міністра і був звільнений: іспанський дипломат втратив роботу

Останньою "жертвою" глави МЗС Іспанії став посол, який впав у незаплановану сієсту під час тривалої промови міністра.

Глава іспанського зовнішньополітичного відомства Хосе Мануель Альбарес звільнив посла Іспанії в Бельгії Альберто Антона за те, що той задрімав на щорічній дипломатичній конференції в Мадриді під час виступу міністра, який тривав цілу годину.

Про це повідомляє іспанське видання igeteo.MX.

Інцидент стався у січні цього року. Сплячий посол потрапив до об'єктивів операторів, які вели відеозапис заходу, після чого короткі ролики з Альберто Антоном, який позіхає і спить, були опубліковані в соцмережах.

Реакція міністра закордонних справ на незаплановану сієсту співробітника його відомства – це лише останній крок його "хрестового походу" проти колег, зазначають журналісти. Альбареса за очі називають "міні Наполеоном" та звинувачують у створенні "атмосфери терору" у міністерстві. Відомо, що нещодавно він звільнив сімох високопоставлених дипломатів нібито "за особисті образи".

"Він пригадує події, які відбулися 15 або 20 років тому: хтось не привітав його, коли він увійшов до офісу, хтось з'явився на роботу в неналежному вигляді або сказав недоречну фразу. Він все зберігає і зрештою карає тебе. Здається, тепер він намагається згадати образи за всю свою кар'єру", – розповів виданню дипломат, який побажав зберегти анонімність через побоювання помсти з боку міністра.

Інший дипломат також на умовах анонімності повідомив журналістам, що Альбарес веде "чорний список" всіх чиновників, на яких "має зуб".

"Ми називаємо це щоденником Монте-Крісто, і помста обрушується на всі імена, які він записав", — розповіло джерело.

Крім того, Альбарес є соціалістом і, схоже, готовий "по-своєму" боротися з монархією.

"Посол Іспанії у Хорватії Хуан Гонсалес-Барба також став жертвою чергової люті міністра-соціаліста після публікації статті на захист іспанського короля Філіпа VI у газеті El Confidencial", — зазначає видання.

Також відомо, що, коли померла королева Великобританії Єлизавета, Альбарес заборонив іспанським дипломатам у Лондоні коментувати смерть монарха. Ще раніше він зробив догану голові Інституту Сервантесу в Лондоні за висловлювання про покійну королеву в іспанських ЗМІ.

Нагадаємо, прокурори, які вели кримінальні справи проти Трампа, втратили роботу. В адміністрації нового президента США Дональда Трампа вважають, що прокурорам, які висували звинувачення проти нього, "не можна довіряти".

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