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Протести у Франції через вбивство студента: останні новини з епіцентру подій (фото, відео)

Протести у Франції через вбивство студента: останні новини з епіцентру подій (фото, відео)

Поліція вбила хлопця, який відмовився зупинитися / Фото: Associated Press

Cутички протестувальників з поліцейськими відбуваються не тільки у передмістях Парижа.

У Парижі, його передмістях, а також у деяких інших містах Франції в ніч проти 29 червня сталися масові заворушення, які спалахнули 27 червня після того, як поліцейський застрелив 17-річного юнака.

Про це повідомляє BBC.

Учасники заворушень спалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням та феєрверками. У відповідь поліція застосовувала сльозогінний газ, кийки та рушниці з гумовими набоями.

Зіткнення демонстрантів із поліцією сталися також у Ліллі, Тулузі та Ліоні.

У районі Нантер, де 27 червня поліцейський застрелив підлітка, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які кидали каміння, підпалювали сміттєві контейнери та транспортні засоби.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що за ніч заарештували приблизно 150 людей. Є десятки травмованих.

Реакція Макрона

Президент Емманюель Макрон призначив на ранок 29 червня термінову нараду. Дії поліцейського, якого вже заарештували за звинуваченням у ненавмисному вбивстві, Макрон назвав неприпустимими.

Протести спалахнули через вбивство поліцією 17-річного юнака / © Associated Press
Протести спалахнули через вбивство поліцією 17-річного юнака / Фото: Associated Press

Мати загиблого закликала провести в четвер, 29 червня, мовчазний марш на його честь площею, де його вбили, проте активісти знову закликали боротися із зловживанням повноважень поліцейськими.

Щонайменше 150 людей було заарештовано у Франції на тлі масових заворушень / © Associated Press
Щонайменше 150 людей було заарештовано у Франції на тлі масових заворушень / Фото: Associated Press

Що сталося

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний хлопець. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Журналісти пишуть, що французькі офіційні особи уважно стежать за ситуацією, оскільки такі інциденти в минулому призводили до масових соціальних заворушень. Міністерство внутрішніх справ заявило, що кількість випадків, коли водії ігнорують накази поліції зупинитися, різко зросла, і під час таких інцидентів поліцейські часто самі стають жертвами.

Довідка:

За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У Франції 2017 року змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.

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