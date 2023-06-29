Протести у Франції через вбивство студента: останні новини з епіцентру подій (фото, відео)

Cутички протестувальників з поліцейськими відбуваються не тільки у передмістях Парижа.

У Парижі, його передмістях, а також у деяких інших містах Франції в ніч проти 29 червня сталися масові заворушення, які спалахнули 27 червня після того, як поліцейський застрелив 17-річного юнака.

Про це повідомляє BBC.

Учасники заворушень спалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням та феєрверками. У відповідь поліція застосовувала сльозогінний газ, кийки та рушниці з гумовими набоями.

Зіткнення демонстрантів із поліцією сталися також у Ліллі, Тулузі та Ліоні.

#BREAKING: Interior minister: Some 150 people arrested, multiple buildings torched in #France on second night of protests over fatal police shooting of teen pic.twitter.com/o5JM6LWKy9 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 29, 2023

У районі Нантер, де 27 червня поліцейський застрелив підлітка, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які кидали каміння, підпалювали сміттєві контейнери та транспортні засоби.

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що за ніч заарештували приблизно 150 людей. Є десятки травмованих.

Реакція Макрона

Президент Емманюель Макрон призначив на ранок 29 червня термінову нараду. Дії поліцейського, якого вже заарештували за звинуваченням у ненавмисному вбивстві, Макрон назвав неприпустимими.

Протести спалахнули через вбивство поліцією 17-річного юнака / Фото: Associated Press

Мати загиблого закликала провести в четвер, 29 червня, мовчазний марш на його честь площею, де його вбили, проте активісти знову закликали боротися із зловживанням повноважень поліцейськими.

Щонайменше 150 людей було заарештовано у Франції на тлі масових заворушень / Фото: Associated Press

Що сталося

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний хлопець. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Журналісти пишуть, що французькі офіційні особи уважно стежать за ситуацією, оскільки такі інциденти в минулому призводили до масових соціальних заворушень. Міністерство внутрішніх справ заявило, що кількість випадків, коли водії ігнорують накази поліції зупинитися, різко зросла, і під час таких інцидентів поліцейські часто самі стають жертвами.

Довідка:

За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У Франції 2017 року змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.

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