Протести у Франції переросли у хаос: вулицями бігають зебри та леви, а Макрон звинувачує у всьому соцмережі

Четвертий день у Франції тривають протести через убивство 17-річного підлітка співробітником поліції. Від 1 липня по всій країні було затримано понад 1300 учасників заворушень. Лише на Париж і передмістя припадає 406 затримань.

Про це пише CNN.

Протести в багатьох містах відбуваються однаково: бунтівники будують барикади, підпалюють шашки, а також ідуть на сутички з поліцейськими. У протестувальників з’явилась зброя, оскільки вони пограбували кілька збройових магазинів.

Крім того, вони відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. Тепер містом бігають зебри, коні та леви, а мавпи сидять на будинках.

У Марселі були зареєстровані випадки мародерства, хоча, за офіційними повідомленнями, вони були успішно зупинені. 14 людей були затримані під час скоєння крадіжки у торговому центрі.

Французький уряд організував зустріч із кризовою командою, до якої увійшли представники різних відомств. Вони мають спланувати подальші дії щодо розгону протестів.

Президент Франції Емманюель Макрон був змушений відкласти свій запланований візит до Німеччини, який мав відбутися від 2 до 4 липня. Нові дати не повідомляються. Також глава держави екстрено покинув засідання Європейської ради, щоб відвідати кризове засідання.

Після повернення до Парижа Емманюель Макрон розповів, що було розгорнуто додаткові сили безпеки, щоб стримувати заворушення, а Міністерству внутрішніх справ доручили мобілізувати додаткові засоби для боротьби з протестами. Окремо президент заявив, що не можна експлуатувати смерть підлітка і звинуватив соціальні мережі в розпалюванні ненависті.

Що сталося

27 червня у передмісті Парижа двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний хлопець. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

В суботу у французькому Нантері поховали Ноеля. Як повідомляється похорон був приватним, на ньому були присутні лише члени родини та друзі загиблого. Адвокати родини попросили журналістів не відвідувати церемонію, заявивши, що це родинна справа. Навколо мечеті працювала посилена охорона.

Такого рівня заворушень у Франції не було від 2005 року, коли смерть двох хлопчиків-підлітків, які ховалися від поліції, викликала кількатижневі протести і заворушення. Тоді влада країни оголосила надзвичайний стан. Наразі Париж не планує вдаватися до цього заходу.

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