"Просто п****ць": в Росії депутати внесли до кримінального кодексу поняття "мобілізація" та "військовий стан", соцмережі вибухнули

В Росії депутати Держдуми в другому та третьому читаннях внесли поправки до законопроєкту, в якому внесли до кримінального кодексу поняття “мобілізація”, “військовий стан” та “військовий час".

В Росії до кримінального кодексу внесли поняття “мобілізація”, “військовий стан” та “військовий час”.

Про це пише російське видання “Холод”.

Як повідомляється, депутати Держдуми внесли до кримінального кодексу правки та ввели поняття “мобілізація”, “військовий стан” та “військовий час”. На росіян, які добровільно здалися в полон, чекає в’язниця. Також засуджені будуть громадяни, які самостійно залишили військові частини, та ті, які вчиняли мародерства.

Термін ув’язнення за добровільне здавання в полон - від трьох до семи років. За мародерство - до 15 років колонії. За самовільне залишення частини - до 10 років.

Що цікаво, російське суспільство не дуже то і зраділо запровадженим нововведенням. В соцмережах вони почали засуджувати рішення депутатів.

Якщо вже внесли поправки, отже, точно оголосять (мобілізацію, - ред.). Ніяк не вгамуються, св***чі. Надія тільки на ЗС - звільнять Україну, тоді і Росія стане вільною.

Це просто п****ць. Нормальні пропозиції вони навіть на розгляд не беруть. Зате це - раз, і готове.

З тупістю влади нічого вдіяти не можна. Ці генії думають, що якщо вони ухвалять закон, то йому будуть підкорюватися.

Реалізація всіх цих людоїдських ідей буде, як і все інше в путінській РФ - через дупу. Питання попадання кожного в ці жорна - лотерея.

Окремо коментатори почали навіть обговорювати способи, як можна “відкосити” від мобілізації. Із ходових ідей: “зламати собі ніс” чи “знайти якусь хворобу”.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув 27-річний доброволець з Нідерландів.

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