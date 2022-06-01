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Просто під стінами Кремля чоловік зіграв "Ой у лузі червона калина" (відео)

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Просто під стінами Кремля чоловік зіграв "Ой у лузі червона калина" (відео)

Скриншот з відео

В соцмережах 1 червня поширюється відео, на якому невідомий музикант просто під стінами Кремля в Москві виконує на акордеоні пісню "Ой у лузі червона калина".

Гімн січових стрільців прозвучав в Олександрівському саду поряд з Кремлем.  

Судячи з кадрів відео, запис бува зроблений у теплу пору року, проте не відомо, коли саме. На ролику зафіксовано, як чоловік грає на акордеоні, а перехожі знімають його на відео.

Нагадаємо, раніше кенійський гурт That's What She Said ошелешив, заспівавши "Ой у лузі червона калина".

Зауважимо, що гімн січових стрільців після початку повномасштабної війни став однією з найчастіше виконуваних в Україні пісень.

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