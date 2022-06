Просто під стінами Кремля чоловік зіграв "Ой у лузі червона калина" (відео)

В соцмережах 1 червня поширюється відео, на якому невідомий музикант просто під стінами Кремля в Москві виконує на акордеоні пісню "Ой у лузі червона калина".

Гімн січових стрільців прозвучав в Олександрівському саду поряд з Кремлем.

Судячи з кадрів відео, запис бува зроблений у теплу пору року, проте не відомо, коли саме. На ролику зафіксовано, як чоловік грає на акордеоні, а перехожі знімають його на відео.

«Ой, у лузі червона калина» вже звучить біля стін кремля. Україна непереможна! pic.twitter.com/23YGJ4SArq — Navsi100.com (@navsi100) June 1, 2022

Нагадаємо, раніше кенійський гурт That's What She Said ошелешив, заспівавши "Ой у лузі червона калина".

Зауважимо, що гімн січових стрільців після початку повномасштабної війни став однією з найчастіше виконуваних в Україні пісень.

Ірма Вітовська про "Чілдрен Кінофест", сина та допомогу переселенцям під час війни

Читайте також: