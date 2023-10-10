"Просто сподіваюся, що вони живі": розповіді рідних ізраїльтян-заручників ХАМАСу

Ізраїльтянин Ашер розповів, як упізнав у скручених у кузові пікапа бойовиків своїх дружину з дітьми.
Палестинські бойовики ХАМАС викрали десятки людей під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Рідні викрадених ізраїльтян розповіли, як вони потрапили в полон.
Про це пише The New York Times.
Бойовки ХАМАСу захопили заручників із будинків у містах уздовж кордону Ізраїлю з Газою, а також із військових баз та з масштабної танцювальної вечірки просто неба. Серед них мирні жителі, військові, люди з інвалідністю, діти, люди похилого віку та навіть 9-місячна дитина.
Ізраїльтянка Гая Калдерон розповіла, що востаннє чула половину своєї родини о 8:26 вранці 7 жовтня.
"Вони тут", – написала у текстовому повідомленні її 16-річна сестра Сахар.
"Хто є?" – запитала 21-річна Гая.
"Ми ховаємося від них. Ми вийшли з дому", – написала Сахар.
"Де ви? Куди ви йдете?" – запитала Гая, однак відповіді вже не було.
Лише 8 жовтня налякана Калдерон помітила в соцмережах інформацію про зниклих безвісти родичів. З'явилося відео, на якому палестинські бойовики штовхають ізраїльську дитину зі стежки.
"Я переглядаю Instagram і бачу відео. І це мій брат", – сказала Гая.
Є побоювання, що 12-річний Ерез і четверо інших членів родини Калдерон опинилися серед приблизно 150 ізраїльтян, взятих у заручники палестинськими бойовиками.
Жах 37-річного ізраїльтянина Йоні Ашера почався рано-вранці 7 жовтня під час телефонної розмови з його дружиною Дорон Ашер Кац. Жінка пошепки сказала, що вона, її мама та дві маленькі доньки опинилися у пастці в безпечній кімнаті матері в селі поблизу кордону з Газою.
"Вона сказала мені: "У будинку терористи", – згадує Ашер.
Однак згодом надійшла ще гірша звістка: співмешканець матері Кац – Гаді Мозес – вийшов із безпечної кімнати, щоби спробувати врозумити зловмисників.
"Вона сказала: "Вони пішли – і вони взяли його з собою", – розповів Ашер.
Чоловік сподівався, що принаймні його дружина з дітьми будуть у безпеці. Але потім телефонні лінії обірвалися. Це було востаннє, коли Ашер чув щось від своєї дружини.
Дистанційно відстежуючи мобільний телефон дружини, чоловік побачив, що пристрій було вивезено на південь Гази. Тобто жінку теж викрали.
Ашер розповів, що потім побачив у соцмережах відео, як озброєні люди везуть викрадених ізраїльтян через Газу, скручених у кузові пікапа. На кадрах озброєний чоловік намагався накинути на голову жінки щось на зразок пов’язки. Ашер сказав, що впізнав у ній свою дружину Дорон.
Чоловік також повідомив, що його доньки – 5-річна Раз та 3-річна Авів – і теща Ефрат Кац були закинуті до пікапа разом із Дорон.
"Я не можу спати – я живу поза власним тілом. У мене двоє маленьких дітей, дві маленькі дівчинки. Ці маленькі діти не повинні утримуватися терористами", – поділився переживаннями Ашер.
За кілька вулиць у тому ж кібуці 36-річний Ярден Бібас і його 30-річна дружина Ширі теж втекли до безпечної кімнати у своєму будинку. Бібас був озброєний невеликим пістолетом. Чоловік писав повідомлення сім'ї, а бойовики в цей час стріляли з автоматичів за вікнами помешкання.
"Я люблю вас усіх", – написав Бібас, а через 30 хв. надіслав ще одне повідомлення: "Вони заходять".
Після цього повідомлення від чоловіка припинилися. Згодом родина повідомила, що бачила в соцмережах відео, на яких Ширі та їхні з Ярденом двоє яскраво-рудих дітей були захоплені бойовиками. Одній дитині – лише 9 місяців. Щодо Бібаса, то на кадрах не було й сліду його.
Батьки Ширі – Йоссі Сільберман та його дружина Маргіт, яка страждає на хворобу Паркінсона – теж залишаються зниклими безвісти. Є побоювання, що їх теж викрали.
"Я просто сподіваюся, що вони живі, і що вони разом. І я хочу, щоб вони були вдома, зі мною, щоб я могла знову їх міцно обійняти", – розповіла у сльозах племінниця подружжя Іфат Зейлер.
"Ми відчуваємо, що відповідальні особи не знають, що робити, тому що ми ніколи не були в такій ситуації. Це відчуття в Ізраїлі. Це катастрофа", – додала жінка.
Зауважимо, у ніч проти 9 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що страчуватимуть цивільних заручників щоразу, коли ізраїльська авіація завдаватиме удару по будівлях у Секторі Гази без попередження.
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