"Просто сподіваюся, що вони живі": розповіді рідних ізраїльтян-заручників ХАМАСу

Ізраїльтянин Ашер розповів, як упізнав у скручених у кузові пікапа бойовиків своїх дружину з дітьми.

Палестинські бойовики ХАМАС викрали десятки людей під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Рідні викрадених ізраїльтян розповіли, як вони потрапили в полон.

Про це пише The New York Times.

Бойовки ХАМАСу захопили заручників із будинків у містах уздовж кордону Ізраїлю з Газою, а також із військових баз та з масштабної танцювальної вечірки просто неба. Серед них мирні жителі, військові, люди з інвалідністю, діти, люди похилого віку та навіть 9-місячна дитина.

Ізраїльтянка Гая Калдерон розповіла, що востаннє чула половину своєї родини о 8:26 вранці 7 жовтня.

"Вони тут", – написала у текстовому повідомленні її 16-річна сестра Сахар.

"Хто є?" – запитала 21-річна Гая.

"Ми ховаємося від них. Ми вийшли з дому", – написала Сахар.

"Де ви? Куди ви йдете?" – запитала Гая, однак відповіді вже не було.

Лише 8 жовтня налякана Калдерон помітила в соцмережах інформацію про зниклих безвісти родичів. З'явилося відео, на якому палестинські бойовики штовхають ізраїльську дитину зі стежки.

"Я переглядаю Instagram і бачу відео. І це мій брат", – сказала Гая.

Є побоювання, що 12-річний Ерез і четверо інших членів родини Калдерон опинилися серед приблизно 150 ізраїльтян, взятих у заручники палестинськими бойовиками.

Викрадена бойовиками ХАМАС ізраїльтянка Яффа Адар / Фото: AP

Жах 37-річного ізраїльтянина Йоні Ашера почався рано-вранці 7 жовтня під час телефонної розмови з його дружиною Дорон Ашер Кац. Жінка пошепки сказала, що вона, її мама та дві маленькі доньки опинилися у пастці в безпечній кімнаті матері в селі поблизу кордону з Газою.

"Вона сказала мені: "У будинку терористи", – згадує Ашер.

Однак згодом надійшла ще гірша звістка: співмешканець матері Кац – Гаді Мозес – вийшов із безпечної кімнати, щоби спробувати врозумити зловмисників.

"Вона сказала: "Вони пішли – і вони взяли його з собою", – розповів Ашер.

Чоловік сподівався, що принаймні його дружина з дітьми будуть у безпеці. Але потім телефонні лінії обірвалися. Це було востаннє, коли Ашер чув щось від своєї дружини.

Викрадені бойовиками ХАМАС ізраїльтяни / Фото: Йоні Ашер

Дистанційно відстежуючи мобільний телефон дружини, чоловік побачив, що пристрій було вивезено на південь Гази. Тобто жінку теж викрали.

Ашер розповів, що потім побачив у соцмережах відео, як озброєні люди везуть викрадених ізраїльтян через Газу, скручених у кузові пікапа. На кадрах озброєний чоловік намагався накинути на голову жінки щось на зразок пов’язки. Ашер сказав, що впізнав у ній свою дружину Дорон.

Чоловік також повідомив, що його доньки – 5-річна Раз та 3-річна Авів – і теща Ефрат Кац були закинуті до пікапа разом із Дорон.

"Я не можу спати – я живу поза власним тілом. У мене двоє маленьких дітей, дві маленькі дівчинки. Ці маленькі діти не повинні утримуватися терористами", – поділився переживаннями Ашер.

Ізраїльтянин Йоні Ашер / Фото: Йоні Ашер

За кілька вулиць у тому ж кібуці 36-річний Ярден Бібас і його 30-річна дружина Ширі теж втекли до безпечної кімнати у своєму будинку. Бібас був озброєний невеликим пістолетом. Чоловік писав повідомлення сім'ї, а бойовики в цей час стріляли з автоматичів за вікнами помешкання.

"Я люблю вас усіх", – написав Бібас, а через 30 хв. надіслав ще одне повідомлення: "Вони заходять".

Після цього повідомлення від чоловіка припинилися. Згодом родина повідомила, що бачила в соцмережах відео, на яких Ширі та їхні з Ярденом двоє яскраво-рудих дітей були захоплені бойовиками. Одній дитині – лише 9 місяців. Щодо Бібаса, то на кадрах не було й сліду його.

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Батьки Ширі – Йоссі Сільберман та його дружина Маргіт, яка страждає на хворобу Паркінсона – теж залишаються зниклими безвісти. Є побоювання, що їх теж викрали.

"Я просто сподіваюся, що вони живі, і що вони разом. І я хочу, щоб вони були вдома, зі мною, щоб я могла знову їх міцно обійняти", – розповіла у сльозах племінниця подружжя Іфат Зейлер.

"Ми відчуваємо, що відповідальні особи не знають, що робити, тому що ми ніколи не були в такій ситуації. Це відчуття в Ізраїлі. Це катастрофа", – додала жінка.

Зауважимо, у ніч проти 9 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що страчуватимуть цивільних заручників щоразу, коли ізраїльська авіація завдаватиме удару по будівлях у Секторі Гази без попередження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХАМАС хоче перемовин, а в Мережі оприлюднюють наслідки нападу

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