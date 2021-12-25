Просто у ТЦ стали вибухати салюти: у російському Томську підпалили другий гіпермаркет за тиждень

Просто у ТЦ стали вибухати салюти: у російському Томську підпалили другий гіпермаркет за тиждень

Покупці та персонал були евакуйовані, постраждалих немає.

У російському Томску вже вдруге за тиждень сталася пожежа у в одному з гіпермаркетів мережі "Лента". Це знову був підпал у відділенні піротехніки, однак цього разу його влаштував покупець.

Як повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, салюти почали вибухати просто у торговельному залі.

У російському Томську просто у ТЦ стали вибухати салюти

"Камери відеоспостереження зафіксували факт підпалу покупцем, співробітники поліції шукають підозрюваного", - проінформувала пресслужба магазину, там також додали, що вогонь вже загасили.

У пресслужбі ГУ МНС Росії по Томській області повідомили, що з гіпермаркету евакуювалися близько 500 відвідувачів та близько 150 осіб персоналу, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що це вже другий випадок за тиждень Так, 21 грудня у Томську вже горів інший гіпермаркет "Лента". Виявилося, що тоді підпал влаштував 33-річний працівник гіпермаркету, який лише два тижні, як влаштувався сюди на роботу.