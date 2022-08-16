Просто вибух мозку: Путін звинуватив США у затягуванні війни в Україні (відео)

Він звинуватив США у затягуванні війни в Україні, бо ті постачають українцям зброю.

Про це Путін сказав під час звернення до росіян на Х Московській конференції з міжнародної безпеки.

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Згідно зі сказаного у його промові, яка може змусити вибухнути мізки будь-якого свідомого українця, Путіну не подобаються намагання США затягнути війну в Україні шляхом розміщення систем протиракетної оборони та "підвищення ударних можливостей наступальних сил" на сході.

"Ситуація в Україні підказує, що США намагаються затягнути цей конфлікт. Блок НАТО рухається на Схід, нарощує свою військову інфраструктуру, зокрема, розміщує системи протиракетної оборони та підвищує ударні можливості наступальних сил", – сказав Путін.

Він додав, що висунуті РФ у грудні минулого року пропозиції щодо "заходів взаємної безпеки" були проігноровані.

За словами Путіна, "глобалісти на Заході" розпалюють конфлікти (старі і нові), влаштовують хаос і підривають "шляхи будь-яких альтернативних шляхів розвитку", розв'язують конфлікти та хочуть встановити своє панування.

"Таким чином вони магагаються зберегти гегемонію влади, яка вислизає з їхніх рук. Намагаються втримати інші країни в лещатах свого колоніального порядку. Їхня гегемонія означає стагнацію для всього світу і цивілізації, мракобісся і відміну культур. Вони організовують провокації, державні перевороти, громадянські війни, погрозами та шантажем намагаються змусити незалежні держави підкоритися своїй волі, жити за чужими для них правилами", - сказав Путін.

Він додав, що все це робиться з однією метою - "зберегти своє домінування, ту модель, яка дозволяє паратизувати в усьому світі, а таку модель можна втримати тільки силою".

Попередження! Українцям зі слабкими нервами не дивитися і не слухати!

Нагадаємо, що Шойгу відкараскався від використання росіянами хімічної зброї в Україні.

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