Просто засмагала: на популярному курорті жінку покусав смертельно ядовитий восьминіг

Його отрута може вбити 20 людей за один раз.

На популярному пляжі в Сіднеї жінку вкусив смертоносний синій кільчастий восьминіг.

Про це пише dailymail.

30-річна жінка підібрала у воді мушлю. Під час того, як вона роздивлялася знахідку на пляжі, з мушлі виповз синьокільчастий восьминіг довжиною близько 10 см і двічі вкусив її за живіт.

Синій кільчастий восьминіг

"Синій кільчастий восьминіг — рідкість для нас. Він надзвичайно отруйний. Отрута одного його укусу здатна вбити 20 людей", — сказав інспектор швидкої допомоги Нового Уельсу Крістіан Холмс.

Отрута восьминога називається тетродотоксин та викликає параліч, уповільнюючи роботу організму, включно з дихальною системою.

Тетродотоксин у тисячу разів токсичніший для людини, ніж ціанід — дуже отруйна сіль ціанистоводневої кислоти, що легко розчиняється у воді.

Протиотрути від тетродотоксину немає. Жертви укусу здатні пережити токсин лише на апараті штучної вентиляції легенів, поки його вплив не зникне.

В історії Австралії було лише кілька підтверджених жертв від укусу синього кільчастого восьминога, оскільки він зазвичай ховається в невеликих щілинах і не нападає, якщо немає загрози.

"Морські молюски зазвичай кусають, лише якщо відчувають загрозу або їх вилучили з середовища", — переконують фахівці.

Нагадаємо, в Одеській області, у Великій Михайлівці, 11-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою. На щастя, хлопчик залишився живий.

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