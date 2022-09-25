"Просто завантажили в автобус": в Росії мобілізували батька п'ятьох дітей, який не служив в армії

В Росії мобілізували батька п'ятьох дітей, який не служив в армії, хоча відповідно до закону, він мав би бути звільненим від призову.

Це сталося в Рузькому міському окрузі Підмосков'я. Найстаршій дитині чоловіка ще немає 14 років.

Про це пише Telegram-канал Mash.

У повідомленні йдеться, що чоловік на ім’я Микола Міщенко є батьком двох дітей від колишньої дружини, та трьох – від нинішньої. Формально мобілізувати чоловіка не мають права, адже відтермінування гарантоване тим, хто має щонайменше чотирьох дітей віком до 16 років. А найстарша дитина Міщенка молодша за 14 років.

Окрім того, росіянин не проходив строкову службу у війську. Проте місцевий військкомат проігнорував приписи Міноборони РФ, тож чоловікові вручили повістку.

Тоді Міщенко вирушив розбиратися до адміністрації, але поїхав звідти не додому, а одразу до пункту збору. І це без жодних медкомісій. Так, родичам чоловіка просто зателефонували і попросили привезти кнопковий телефонта речі до автобуса, який від'їжджає до Наро-Фомінської навчальної програми.

"Супроводжувальник сам у шоці, каже: "Я не знаю, яким таким чином людині, у якої п’ятеро дітей…" Його взагалі ніхто ні про що навіть не запитував. Просто їх завантажили в автобус і все. Паспорт подивилися і все, більше нічого", – розповіла дружина Вероніка.

Зараз багатодітний батько перебуває вже у казармі, а його дружина намагається повернути годувальника до родини.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в Росії чоловікам забороняють виїзд за кордон.