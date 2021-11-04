Вдавав із себе прикутого до інвалідного візка: експоліцейський надурив керівництво на 200 тисяч доларів

Вдавав із себе прикутого до інвалідного візка: експоліцейський надурив керівництво на 200 тисяч доларів

Заради отримання численних грошових компенсацій чоловік вдавав із себе хворого.

Поліцейського Метью Літтлфера з Великої Британії посадили за ґрати через шахрайську махінацію на суму понад 200 тис. доларів. Чоловік стверджував, що фізично не здатний продовжувати роботу в поліції після незначної аварії, яка, за словами Літтлфера, прикувала його до інвалідного візка. Схему викрили після того, як додаток на мобільному телефоні колишнього поліцейського показав, що він проходить по 10 тисяч кроків на день.

Про це повідомляє видання Dailymail.

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Протягом понад двох років колишній офіцер поліції Метью Літтлфер вимагав від свого керівництва повну оплату праці та інші соціальні компенсації. Мовляв, у 2017 році він потрапив у аварію і був настільки травмований, що "не міг навіть підняти чайник вдома".

Операцію таємного спостереження за Літтлфером почали тоді, коли колеги колишнього правоохоронця запідозрили його в шахрайстві. Вони випадково помітили, що Літтлфер досить легко грає у футбол зі своїми дітьми, вигулює собаку та навіть бігає і їздить на велосипеді.

Коли слідчі перевірили телефон підсудного, виявили, що неодноразово в одному з додатків було зафіксовано, що Літтлфер проходить по 10 тисяч кроків на день, що дорівнює майже 8 км.

Слідчі підтвердили, що колишній правоохоронець просто "жив звичним життям", обманюючи своє керівництво, аби отримувати фінансові компенсації за станом здоров’я.

На допити поліції Літтлфер відповів, що лише завдяки жменям сильних знеболювальних він міг займатись спортом, аби не втрачати форму.

Натомість офіцери поліції знайшли чотири нерозкритих пакети з препаратами, які Літтлферу прописав лікар. Як виявилось, псевдохворий не приймав їх, підтвердженням цього став аналіз крові.

Зрештою 36-річного шахрая засудили на два роки і три місяці "за його зарозумілість". Суддя також наголосив, що злочин колишнього правоохоронця підриває довіру суспільства до поліції.

За даними слідства, Метью Літтлфер став офіцером поліції ще у 2008-му. Проте у 2017 році він потрапив у незначну аварію, після чого нібито не зміг продовжити службу.

Обвинувачений звернувся до лікарні зі скаргами на біль і травми. А після того, як його виписали, заявив, що він хворий і непридатний до служби.

Тоді керівництво запропонувало Літтлферу скоротити робочий час і надало можливість працювати з дому. Натомість підсудний відмовився через скарги на "невимовно сильний біль".

Тоді, у вересні 2019 року, йому вже запропонували вийти на пенсію за станом здоров’я, але замість того, щоб прийняти цю пропозицію, овбинувачений подав апеляцію, аби продовжити отримувати численні компенсації.

"Він постійно скаржився на тривалі травми, хронічний біль у всьому тілу та постійний біль у правому коліні", — розповідає лікар Літтлфера.

У квітні 2020 року відділ протидії корупції поліції Дорсету розпочав таємне розслідування, внаслідок якого провину Літтлфера довели. Загалом, перебуваючи на лікарняному, він шахрайським методом отримав понад 200 тис. доларів компенсації.

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