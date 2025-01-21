Простого рішення не існує: голова Міноборони Італії про закінчення війни в Україні

Міністр оборони Італії закликав владу своєї країни продовжити підтримку України принаймні до кінця 2025 року.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що немає простого і негайного вирішення війни РФ проти України.

Про це він сказав в Сенаті Італії, обговорюючи продовження військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року, передає ANSA.

"Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які без розбору вражають військові та цивільні об’єкти в Україні", – каже очільник Міноборони Італії.

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За словами міністра, наразі уряд Італії обговорює питання продовження виділення військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року. Він зазначив, що необхідно продовжувати надавати підтримку Україні для створення необхідних умов для припинення вогню.

"Поки що позиція завжди була чіткою. Ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку України, щоб нарешті створити умови для припинення вогню та розпочати необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довгострокового миру", – підсумував Крозетто.

Раніше стало відомо, коли відбудуться переговори України з командою Трампа.

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