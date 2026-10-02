Простояла 500 років і зникла за ніч: на Гаваях океан поглинув легендарну арку

Арка Hōlei Sea Arch на Гаваях обвалилась в океан / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Знаменита Hōlei Sea Arch, одна з природних пам’яток узбережжя Великого острова Гаваїв, обвалилася в Тихий океан. 27-метрова арка простояла близько 550 років і була розташована в Національному парку вулканів Гаваїв, наприкінці мальовничої дороги Chain of Craters Road.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Як утворилася знаменита арка

Hōlei Sea Arch сформувалася приблизно 550 років тому після виверження одного з вулканів острова. Потік лави досягнув узбережжя, а згодом хвилі Тихого океану почали поступово руйнувати застиглу породу. Так вода пробила отвір у скелі, сформувавши величезну природну арку.

Реклама

Її висота становила близько 27 метрів. За даними Служби національних парків США, такі формації виникають унаслідок диференційної ерозії: м’якші шари породи руйнуються швидше, тоді як твердіші певний час залишаються, утворюючи своєрідний кам’яний міст.

«Ця формація прекрасна, але тимчасова і має обмежений термін існування. Зрештою морська арка обвалиться в море», — йдеться в описі Hōlei Sea Arch на сайті Служби національних парків США.

Коли обвалилася Hōlei Sea Arch

Точний момент руйнування невідомий. За даними Національного парку вулканів Гаваїв, арка ще стояла 23 вересня, а до вечора 27 вересня вже зникла. У цей період частину парку тимчасово закривали через тропічний шторм Nolo, тому обвал міг статися саме під час негоди.

Водночас причиною руйнування не називають лише один шторм. Скелі навколо арки роками демонстрували ознаки нестабільності. Під час виверження Кілауеа 2018 року землетруси та обвал вершини вулкана пошкодили прибережні скелі, а в січні 2020-го через нові тріщини небезпечну оглядову зону закрили.

Реклама

Пізніше сильний прибій відламав частину нижньої секції арки. Фахівці попереджали, що повне руйнування може статися будь-коли.

Що залишилося після обвалу

Після зникнення Hōlei Sea Arch берегова лінія змінилася, але сам процес формування подібних природних арок не припиняється. Хвилі продовжують руйнувати вулканічні скелі, створюючи печери та нові арки, які з часом також можуть обвалитися.

Служба національних парків попередила туристів не наближатися до місця, де стояла формація. Прибережні урвища залишаються нестабільними й можуть обвалитися без попередження, створюючи небезпеку як для відвідувачів, так і для рятувальників.

Природні пам’ятки, які змінюються просто на очах — останні новини

Hōlei Sea Arch — не перша знаменита природна арка, яка зникла через сили природи. У лютому 2026 року в Італії обвалилася знаменита «арка закоханих» на узбережжі Саленто. Вапнякову формацію протягом років руйнували морська ерозія та опади.

Реклама

Ще один відомий приклад природної арки, яка не витримала сили природи, — Арка Дарвіна на Галапагоських островах. У травні 2021 року кам’яна формація, що височіла над Тихим океаном, обвалилася, залишивши після себе лише дві кам’яні колони. Причиною називали природну ерозію, яка протягом років поступово руйнувала скелю.

А цьогоріч в Альпах через зміни температури та танення вічної мерзлоти почастішали обвали гірських порід. Монблан почав буквально руйнуватися: фахівці прогнозують значну кількість обвалів у масиві протягом 2026 року.

Водночас Гаваї залишаються одним із найбільш динамічних геологічних регіонів планети. Кілауеа — один із найактивніших вулканів світу — його виверження постійно змінюють рельєф острова, створюючи нові потоки лави та водночас руйнуючи вже сформовані природні об’єкти.

Новини партнерів

Новини партнерів