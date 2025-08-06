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Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту» нафтових танкерів, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці, 8 серпня.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Внесення суден до чорного списку стане першим випадком, коли США запровадили санкції проти Москви з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

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Що таке «тіньовий флот»

Видання нагадує, що Росія використовувала тіньовий флот для перевезення нафти по всьому світу, намагаючись обійти західні обмеження, запроваджені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Доходи від цього експорту сирої нафти допомогли фінансувати війну.

Термін «тіньовий флот» стосується суден, право власності на яких приховано та які уникають користування послугами західних компаній. Застосування санкцій до їхніх власників є складним завданням, хоча заходи, спрямовані проти самих суден, нещодавно довели свою ефективність.

Які санкції введе Трамп

Двоє людей, знайомих з обговореннями в Білому домі, заявили, що додаткові санкції США щодо тіньового флоту розглядаються як простий перший крок для тиску на Росію. Третя особа, близька до адміністрації, заявила, що Білий дім розглядає низку варіантів, включаючи санкції щодо флоту.

FT нагадує, що адміністрація Джо Байдена додала до списку санкцій 213 танкерів для перевезення сирої нафти, хімікатів або продуктів. Трамп утримався від запровадження подальших санкцій проти Росії, намагаючись забезпечити переговорне врегулювання для припинення війни. Але він дедалі більше розчарований відмовою Путіна погодитися на припинення вогню та поставив російському диктаторові ультиматум змінити тактику до п’ятниці або зіткнутися з жорсткішими санкціями.

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«Все залежить від того, що привезе Віткофф. Якщо він повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп роздратується», — сказало джерело видання.

Інші варіанти тиску на Росію включають більш жорстке виконання існуючих санкцій, або США доєднаються до обмежень ціни на російську нафту, які ЄС планує ввести на початку вересня.

Вашингтон також може запровадити вторинні санкції проти банків та нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою, заявив Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Законопроект, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, який передбачає запровадження тарифів до 500 відсотків для країн, які продовжують купувати російські енергетичні продукти, також отримав широку двопартійну підтримку серед законодавців на Капітолійському пагорбі.

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Трамп заявив, що він «дуже рішуче» розглядає можливість підтримки законопроекту, хоча аналітики ставлять під сумнів можливість сталого впровадження таких високих тарифів.

Нагадаємо, 29 липня Трамп висунув Путіну новий ультиматум — дав 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.