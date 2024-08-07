Операція триває: Z-пропагадисти заявляють про наближення визвольних військ до Курської АЕС (відео)

У напрямку Курської області фіксують просування колони української техніки, на якій зображено новий тактичний знак – трикутник. Війська, ймовірно, наближаються до Курської АЕС.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

"Тим часом місцеві жителі та російські Z-пропагандисти фіксують та повідомляють про поглиблення операції та наближення визвольних військ до Курської АЕС. Бути добру!", – пише він.

Нагадаємо, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області. Ширина фронту складає 10-11 км.

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