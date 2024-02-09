Просвердлювали череп по 10 разів: під час випробувань мозкового чипа Маска загинули тисячі тварин

Тисячі тварин загинули жахливою смертю під час випробувань скандального мозкового чипа Neuralink Ілона Маска, який нещодавно вперше вживили людині.

Про це пише Daily Mail з посиланням на документи, опубліковані Університетом Каліфорнії в Девісі, США. Він співпрацював з компанією від 2017 по 2020 рік для проведення випробувань.

У документах йдеться, що після операцій мавпам просвердлювали череп і заповнювали їх "біоклеєм". Деяким робили операції на черепі по 10 разів.

Хірурги просвердлювали голови мавп і прикріплювали до їхнього мозку імплантати, але вони не підходили належним чином і виступали з черепів тварин. Звіти про смерть, отримані Комітетом лікарів з відповідальної медицини та переглянуті Daily Star, також показали, що тваринам ампутували кінцівки або вони страждали від неодноразового блювання або діареї.

Під час випробувань також були вбиті вівці та свині. Лише під час цих випробувань було вбито щонайменше 1500 тварин. Комітет лікарів за відповідальну медицину заявив, що тварини пережили "надзвичайні страждання", а Neuralink продемонструвала "систематичну зневагу" до їхнього життя.

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"Neuralink має добре документовану історію проведення непотрібних і недбалих експериментів на мавпах, свинях, вівцях та інших тваринах, що спричиняє серйозні побоювання щодо безпеки її влаштування", - йдеться у заяві компанії. "Таким чином, громадськість має продовжувати скептично ставитися до безпеки та функціональності будь-якого пристрою, виробленого Neuralink".

Документи показують, що мавпи були поділені на чотири групи. Першій групі "не буде дозволено хірургічне відновлення (термінальна процедура)" після операцій.

Тварин готували до операцій, вводячи такі препарати, як валіум та фентаніл, а також анестезувальні засоби. Потім на головах робили розріз розміром до 10 см.

В інструкціях до процедури йдеться про те, що кожен імплантат "може бути неідеальним". Передбачалося, що для фіксації чипа використовуватимуться кісткові гвинти.

Після отримання чипа тварин приковували до стільця за допомогою нашийників терміном до п'яти годин на день. Але хоча процедура була жахливою, побічні ефекти, від яких постраждали тварини, а також те, як деякі з них, зрештою, померли, можуть бути ще більш страшними.

У однієї мавпи, відомої як "Тварина 8", були "ампутовані декілька кінчиків пальців" і "діарея в перший рік життя". Їй також зробили вазектомію. У голові створювали "дірки" до тих пір, поки не став видно мозок, і в них поміщали імплантат в ході "процедури термінальної черепної імплантації". Тварина "одужала" і була "повернена до домашньої клітки" перед приспанням.

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11-річній макаці "Тварині 4" у липні 2018 року давали антидепресанти перед тим, як її приспали. Тим часом мавпі на ім'я "Тварина 6" встановили імплантат до того, як вона заразилася через два місяці.

Співробітники лабораторії були змушені використовувати велику кількість антибіотиків для очищення ран. Повідомляється, що інші мавпи мали напади або вони навмисно завдавали собі каліцтва.

Neuralink раніше заявляла, що "абсолютно віддана роботі з тваринами найбільш гуманним та етичним способом". Тим часом Каліфорнійський університет у Девісі раніше заявляв, що "дотримується всіх застосовних законів і правил".

Нагадаємо, як партнери Ілона Маска "вдовольняли" його, щоб не втратити гроші і статус. Журналісти WSJ виявили, що деякі топменеджери компаній Ілона Маска не тільки знали, що той вживав наркотики, а й самі брали безпосередню участь.

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