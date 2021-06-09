Протасевич у СІЗО переніс важку форму тонзиліту: батько опозиціонера стурбований його лікуванням

Адвоката 11 днів не підпускали до затриманого, тому до кінця невідомо, чи надавали йому лікування.

Батько затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича розповів, що його син нещодавно переніс важку форму тонзиліту. Це запальний процес, що локалізується у піднебінних мигдалинах. Захворювання може супроводжуватися підвищеною температурою, ломотою, болем у суглобах.

Про це Дмитро Протасевич розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

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З його слів, до Протасевича у СІЗО КДБ Білорусі через 11 днів нарешті допустили адвоката.

"За словами адвоката, він недавно переніс важку форму тонзиліту, у нього були проблеми з горлом. Яке лікування надавали, як вони його лікували — нам до кінця невідомо. Будемо через адвоката уточнити всі ці питання", - сказав чоловік.

"На жаль, у нас адвокат теж є заручником системи і дає підписку про нерозголошення: не можна розголошувати статті, які інкримінуються, стан підзахисного. Загалом, практично все не можна. Адвокат змогла вийти на зв’язок з нами тільки близько 12 ночі за варшавським часом. Сім годин без перерви слідчий відмовлялася відпускати навіть в туалет, поки тривав чи допит, чи то не допит. Ми досі не можемо уточнити у адвоката багато деталей", - зауважив Дмитро Протасевич.

Батько затриманого хлопця назвав його нещодавне "інтерв'ю" державному білоруському телеканалу знущанням.

"Вони хочуть почути від нього те, що хоче почути Лукашенко. І на це все направлено. Що „опозиція живе на гроші Заходу“. Ми це чуємо 26 років. Що „в опозиції розкол“. Це теж ми чуємо…Що „опозиція ні на що не здатна, їм потрібні тільки гроші, вони живуть на західних грантах, нічого не варті і як особистості нічого з себе не представляють“. Ось основний посил, що від нього хотіли домогтися", — сказав він.

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.

Аналітик Юрій Романенко прокоментував інтерв'ю Протасевича.

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