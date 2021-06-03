Протасевича показали на ТБ: він розповів про "сталеві яйця" Лукашенка і як почав його поважати

3 червня на білоруському телеканалі транслювали велике інтерв'ю Протасевича.

Опозиційний журналіст Роман Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що "безумовно поважає" самопроголошеного президента Білорусі.

Про це під час інтерв'ю на білоруському каналі ОНТ у програмі "Марков. Ничего личного" заявив сам ув'язнений і знятий з рейсу Роман Протасевич.

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"Я не буду приховувати, я багато критикував Олександра Григоровича Лукашенка. Звичайно, адже як мені здавалося, були для цього причини. Але я все життя був журналістом. І коли я став все більше і більше втягуватися не в журналістську роботу, а в політичну - тим більше мені хотілося звідти втекти. І тим більше я почав розуміти, що багато речей, за які критикували Лукашенка - насправді це спроба тиску. І що в багатьох моментах він людина "зі сталевими яйцями". Незважаючи на весь тиск. Я не буду приховувати, що природно, були ситуації, де я вважаю, що деякі моменти були помилковими", - зазначив Протасевич.

Роману Протасевичу задали питання: "якщо говорити одним словом, ви його поважаєте (Лукашенка - ред)?"

- "Безумовно", - відповів Протасевич.

При цьому, білоруські опозиційні ЗМІ зазначають, що на Протасевича тиснуть та погрожують, саме тому він був змушений дати інтерв'ю:

"Ми всі прекрасно розуміємо, що Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега перебувають у заручниках у державних терористів. Інтерв'ю, дані в умовах тортур, є неетичними, тому в пресі не прийнято їх публікувати. Саме з цих причин європейські ЗМІ не стали розміщувати зізнань Протасевича і Сапеги", - пише "Білорусь головного мозку".

Нагадаємо, 23 травня екстрене приземлення нібито через повідомлення про мінування зробив літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. В аеропорту Мінська провели перевірку, вибухових пристроїв не виявили. Після цього з'явилося повідомлення про порушення кримінальної справи у зв'язку з неправдивим мінуванням.



Під час повторного контролю пасажирів затримали Протасевича. Блогер, як розповіли пасажири, запанікував, коли дізнався про приземлення літака в Мінську. А коли його почали обшукувати і пасажири запитали у нього, що відбувається, той відповів: "Тут на мене чекає смертна кара". Імовірно, у розмові з бортпровідником рейсу Протасевич просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець". Разом з журналістом затримали його дівчину - Софію Сапегу. Консул РФ відмовився відвідати дівчину, затриману з Протасевичем: Кремль не займається долею росіян, які були на рейсі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомляла, що Протасевичу може загрожувати найвища міра покарання, ЗМІ пишуть про три кримінальні статті, максимальне покарання за якими – 15 років позбавлення волі.

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