Протест проти вакцинації від COVID-19: сотні працівників освіти вийшли на демонстрацію у Нью-Йорку

Протест проти вакцинації від COVID-19: сотні працівників освіти вийшли на демонстрацію у Нью-Йорку

Обов'язкову імунізацію від коронавірусу демонстранти називають порушенням своїх прав.

Протест проти вакцин - сотні працівників освітньої сфери вийшли на демонстрацію у Нью-Йорку.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 5 жовтня.

Учасники акції критикували рішення влади про обов'язкову вакцинацію для викладачів, яке набуло чинності цього тижня. Тих, хто відмовиться робити щеплення, відправлятимуть у неоплачувану відпустку і це демонстранти називають порушенням своїх прав.

Тим часом, авторитетний медичний журнал "The Lancet" опублікував дослідження, згідно з яким ефективність вакцини Pfizer вдвічі падає через півроку після другої дози. Раніше робити третє щеплення цим препаратом почали зокрема в Ізраїлі. А нещодавно застосування третьої дози Pfizer через півроку після другої підтримало Європейське агентство з лікарських засобів.

Новини світу: протест проти вакцин - сотні працівників освіти вийшли на демонстрацію у Нью-Йорку

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