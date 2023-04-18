Протест у Росії: чоловік помочився у ліфт, бо невдоволений прибиранням в під'їзді (відео 18+)

Чоловік скаржився на погане прибирання і, очевидно, вирішив додати ще роботи відповідальним за чистоту.

У російському Ярославлі чоловік помочився просто в ліфт через обурення начебто неналежним прибиранням у під’їзді.

Відповідне відео з’явилося в Мережі.

Так, на опублікованих кадрах чоловік стоїть на порозі на вигляд достатньо чистого ліфта і справляє нужду просто в його кабіну. При цьому чоловік знає, що у ліфті встановлена камера нагляду, адже висловлює просто в неї своє невдоволення прибиранням у під’їзді.

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"Там не прибрали. Тут, може, прибере. А що, ненормально, на*уй? Ну хай нормально прибере хоч", – каже чоловік на відео і водночас мочиться в ліфт.

Свій перформанс він продовжував, допоки двері ліфта автоматично не зачинилися.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (18+)

Нагадаємо, раніше у російському Краснодарі жінка накинулась на свою доньку у ліфті житлового будинку через її неохайну зачіску. Мама тягала дитину за волосся, била об дзеркало, душила та обзивала нецензурними словами.

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