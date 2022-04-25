Протести і привітання: Макрон перемагає у другому турі президентських виборів

Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.
За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.
Що відбувається зараз у Франції, де минули президентські вибори, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Виступаючи перед своїми прихильникам на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру.
Перша леді Бріджит Макрон заявила про свою гордість і захват від перемоги свого чоловіка.
"Франція – найкрасивіша країна світу. Я відчуваю величезні емоції - і таку велику честь, що я можу тільки сподіватися бути гідною. Я маю повну довіру до свого чоловіка; у нього є бачення розвитку країни", – зазначила дружина французького президента.
Макрон і Україна
Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.
"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.https://t.co/lA5u4Sv82Q— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022
Макрон заявив, що на тлі війни в Україні Франція має показати ясність своєї позиції та стати сильною у всіх галузях.
"Нам доведеться бути вимогливими та амбітними. Війна в Україні нам нагадує: Франція повинна підвищити голос, щоб показати чіткість свого вибору та свою силу. Наступні роки, безумовно, не будуть спокійними, а будуть історичними", - сказав він.
Привітання
Еммануеля Макрона вже вітають світові лідери - зокрема і президент України Володимир Зеленський.
"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні глави держави.
Президент Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter: "Браво Еммануелю. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу".
Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022
En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.
Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Я рада, що можу продовжити нашу чудову співпрацю. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед.
Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022
Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.
Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що французькі виборці передали "сильний меседж на користь Європи". Очікується, що першою закордонною поїздкою Макрона на початку другої каденції буде Берлін.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи над питаннями, які мають найбільше значення для обох країн і для всього світу".
Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022
Мітинги і протести
Як пише Reuters, у Парижі поліція намагалася розігнати натовп переважно молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле на акцію протесту проти переобрання Макрона. Правоохоронці застосували сльозогінний газ у бік демонстрантів.
За інформацією lemonde, після оголошення про переобрання Еммануеля Макрона праві демонстранти, які підтримували Ле Пен зібралися в Нанті.
Крім того, кілька сотень демонстрантів, переважно так званих "антифашистів" і "антикапіталістів" , протестували ввечері 24 квітня проти переобрання Еммануеля Макрона в кількох містах Франції: Ліоні, Тулузі, Нанті, Ренні.
У Тулузі близько 500 людей також взяли участь у демонстрації, гаслом якої було "Ні Макрон, ні Ле Пен, революція".
Зазначимо, що інформацію про протести у Франції активно "розганяють" росЗМІ. Очевидно, Кремль ніяк не може змиритися з поразкою Ле Пен, яку називали ледь не "ставленицею Кремля" через її підтримку анексії Криму і симпатію до Путіна.
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