Протести і привітання: Макрон перемагає у другому турі президентських виборів

Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.

За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.

Що відбувається зараз у Франції, де минули президентські вибори, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Виступаючи перед своїми прихильникам на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру.

Associated Press

Перша леді Бріджит Макрон заявила про свою гордість і захват від перемоги свого чоловіка.

"Франція – найкрасивіша країна світу. Я відчуваю величезні емоції - і таку велику честь, що я можу тільки сподіватися бути гідною. Я маю повну довіру до свого чоловіка; у нього є бачення розвитку країни", – зазначила дружина французького президента.

Макрон і Україна

Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.

"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.https://t.co/lA5u4Sv82Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022

Макрон заявив, що на тлі війни в Україні Франція має показати ясність своєї позиції та стати сильною у всіх галузях.

"Нам доведеться бути вимогливими та амбітними. Війна в Україні нам нагадує: Франція повинна підвищити голос, щоб показати чіткість свого вибору та свою силу. Наступні роки, безумовно, не будуть спокійними, а будуть історичними", - сказав він.

Привітання

Еммануеля Макрона вже вітають світові лідери - зокрема і президент України Володимир Зеленський. "Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні глави держави. Президент Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter: "Браво Еммануелю. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу". Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Я рада, що можу продовжити нашу чудову співпрацю. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед . Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.



Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що французькі виборці передали "сильний меседж на користь Європи". Очікується, що першою закордонною поїздкою Макрона на початку другої каденції буде Берлін. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи над питаннями, які мають найбільше значення для обох країн і для всього світу". Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022 Мітинги і протести Як пише Reuters, у Парижі поліція намагалася розігнати натовп переважно молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле на акцію протесту проти переобрання Макрона. Правоохоронці застосували сльозогінний газ у бік демонстрантів. За інформацією lemonde, п ісля оголошення про переобрання Еммануеля Макрона праві демонстранти, які підтримували Ле Пен зібралися в Нанті. Крім того, кілька сотень демонстрантів, переважно так званих "антифашистів" і "антикапіталістів" , протестували ввечері 24 квітня проти переобрання Еммануеля Макрона в кількох містах Франції: Ліоні, Тулузі, Нанті, Ренні. У Тулузі близько 500 людей також взяли участь у демонстрації, гаслом якої було " Ні Макрон, ні Ле Пен, революція". Зазначимо, що інформацію про протести у Франції активно "розганяють" росЗМІ. Очевидно, Кремль ніяк не може змиритися з поразкою Ле Пен, яку називали ледь не "ставленицею Кремля" через її підтримку анексії Криму і симпатію до Путіна. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

МЗС: Україна розчарована словами Макрона про братні народи і відмовою визнавати злочини РФ геноцидом

Читайте також: