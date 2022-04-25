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Протести і привітання: Макрон перемагає у другому турі президентських виборів

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Протести і привітання: Макрон перемагає у другому турі президентських виборів

Associated Press

Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.

За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.

Що відбувається зараз у Франції, де минули президентські вибори, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Виступаючи перед своїми прихильникам на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру.

© Associated Press
Associated Press

Перша леді Бріджит Макрон заявила про свою гордість і захват від перемоги свого чоловіка.

"Франція – найкрасивіша країна світу. Я відчуваю величезні емоції - і таку велику честь, що я можу тільки сподіватися бути гідною. Я маю повну довіру до свого чоловіка; у нього є бачення розвитку країни", – зазначила дружина французького президента.

Макрон і Україна

Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.

"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.

Макрон заявив, що на тлі війни в Україні Франція має показати ясність своєї позиції та стати сильною у всіх галузях.

"Нам доведеться бути вимогливими та амбітними. Війна в Україні нам нагадує: Франція повинна підвищити голос, щоб показати чіткість свого вибору та свою силу. Наступні роки, безумовно, не будуть спокійними, а будуть історичними", - сказав він.

Привітання

Еммануеля Макрона вже вітають світові лідери - зокрема і президент України Володимир Зеленський. 

"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні глави держави. 

Президент Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter: "Браво Еммануелю. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу". 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Я рада, що можу продовжити нашу чудову співпрацю. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що французькі виборці передали "сильний меседж на користь Європи". Очікується, що першою закордонною поїздкою Макрона на початку другої каденції буде Берлін.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи над питаннями, які мають найбільше значення для обох країн і для всього світу".

Мітинги і протести

Як пише Reuters, у Парижі поліція намагалася розігнати натовп переважно молодих людей, які зібралися в центральному районі Шатле на акцію протесту проти переобрання Макрона. Правоохоронці застосували сльозогінний газ у бік демонстрантів.

За інформацією lemonde, після оголошення про переобрання Еммануеля Макрона праві демонстранти, які підтримували Ле Пен зібралися в Нанті.

Крім того, кілька сотень демонстрантів, переважно так званих "антифашистів" і "антикапіталістів" , протестували ввечері 24 квітня проти переобрання Еммануеля Макрона в кількох містах Франції: Ліоні, Тулузі, Нанті, Ренні.

 У Тулузі близько 500 людей також взяли участь у демонстрації, гаслом якої було "Ні Макрон, ні Ле Пен, революція".

Зазначимо, що інформацію про протести у Франції активно "розганяють" росЗМІ. Очевидно, Кремль ніяк не може змиритися з поразкою Ле Пен, яку називали ледь не "ставленицею Кремля" через її підтримку анексії Криму і симпатію до Путіна.

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