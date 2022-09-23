"Протести набудуть іншого характеру": Жданов оцінив, чи мобілізують в РФ строковиків, які закінчили службу

Найімовірніше, в Росії мобілізовуватимуть і строковиків, які закінчили військову службу та повинні були демобілізуватися цієї осені. Якщо це трапиться, протести в РФ набудуть зовсім іншого характеру.

Протестні настрої в Росії в такому разі зростуть.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Так, звісно ж, Російська Федерація, найімовірніше, цих строковиків (які закінчили службу – ред.) призове. Після завершення терміну служби вони їх можуть справді перевести в категорію мобілізованих. Другий момент – їм можуть запропонувати підписати контракт. І третій момент – вони можуть указом президента Росії продовжити термін їхнього перебування у збройних силах. Але для цього потрібні підстави. Треба буде запровадити або особливий період, або надзвичайний стан, або воєнний стан – тоді будуть юридичні підстави", – пояснив Жданов.

"Але на мій погляд, тут навіть до ворожки не треба ходити, можна точно сказати – якщо вони зараз усіх строковиків, які повинні були демобілізуватися восени, переведуть в категорію мобілізованих, це буде величезний стрибок у плані протестного настрою. Тобто цих молодих пацанів, які відслужили, якщо їх переведуть у категорію мобілізованих, ось побачите, протести набудуть зовсім іншого характеру", – прогнозує військовий експерт.

Він додав, що ці строковики справді можуть вважатися підготованими військовослужбовцями, адже пройшли строкову службу і є оперативним резервом – мобілізаційним резервом першої черги для країни.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Петра Черника, у стратегічному підсумку мобілізація в Росії результату не дасть.

Мобілізація в Росії: лише на полі бою можна зірвати плани Путіна - Володимир Фесенко

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