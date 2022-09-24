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Протести проти мобілізації в Росії: стала відома кількість затриманих у 32 містах

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Протести проти мобілізації в Росії: стала відома кількість затриманих у 32 містах

Фото: SOTA

В Росії 24 вересня під час протестів проти "часткової" мобілізації силовики знову провели масові затримання учасників акцій у низці міст.

Так, станом на 20:00 відомо про понад 700 затриманих у 32 містах Росії. 

Про це свідчать дані видання "ОВД-News".

Журналісти також опублікувала списки затриманих, проте зауважили, що у кожному відділі поліції може бути більше людей, аніж в опублікованих даних.  

Так, у Москві затримано щонайменше 337 мітингувальників, а в Санкт-Петербурзі – 122. Трійку "лідерів" замикає Новосибірськ із 70-ма затриманими.

  • Іркутськ – 20 затриманих,
  • Іжевськ – 20,
  • Томськ – 18,
  • Перм – 16,
  • Уфа – 16,
  • Волгоград – 11,
  • Вологда – 10.

У решті російських міст силовики затримали менше 10 протестувальників у кожному з них. Йдеться про Казань, Нижній Новгород, Улан-Уде, Псков, Саратов, Єкатеринбург, Хабаровськ, Твер, Іваново, Череповець, Рязань, Тюмень, Омськ, Краснодар, Челябінськ, Вороніж, Володимир, Барнаул, Архангельськ, Чита, Гатчина, Самара.

Нагадаємо, 24 вересня у низці російських міст люди знову вийшли на вулиці з протестами проти "часткової" мобілізації. Силовики застосовували силу до мітингувальників.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3086
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