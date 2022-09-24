Протести проти мобілізації в Росії: стала відома кількість затриманих у 32 містах

В Росії 24 вересня під час протестів проти "часткової" мобілізації силовики знову провели масові затримання учасників акцій у низці міст.

Так, станом на 20:00 відомо про понад 700 затриманих у 32 містах Росії.

Про це свідчать дані видання "ОВД-News".

Журналісти також опублікувала списки затриманих, проте зауважили, що у кожному відділі поліції може бути більше людей, аніж в опублікованих даних.

Так, у Москві затримано щонайменше 337 мітингувальників, а в Санкт-Петербурзі – 122. Трійку "лідерів" замикає Новосибірськ із 70-ма затриманими.

Іркутськ – 20 затриманих,

Іжевськ – 20,

Томськ – 18,

Перм – 16,

Уфа – 16,

Волгоград – 11,

Вологда – 10.

У решті російських міст силовики затримали менше 10 протестувальників у кожному з них. Йдеться про Казань, Нижній Новгород, Улан-Уде, Псков, Саратов, Єкатеринбург, Хабаровськ, Твер, Іваново, Череповець, Рязань, Тюмень, Омськ, Краснодар, Челябінськ, Вороніж, Володимир, Барнаул, Архангельськ, Чита, Гатчина, Самара.

Нагадаємо, 24 вересня у низці російських міст люди знову вийшли на вулиці з протестами проти "часткової" мобілізації. Силовики застосовували силу до мітингувальників.

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