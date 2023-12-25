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Протести у Белграді: студенти перекрили дороги та мітингують перед будівлею уряду – фото, відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Протести у Белграді: студенти перекрили дороги та мітингують перед будівлею уряду – фото, відео

Студенти на протестах у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs

У Белграді спалахнули антиурядові протести через результати виборів.

У Белграді – столиці Сербії – 24 грудня люди вийшли на антиурядовий протест. Вони вимагають скасування результатів парламентських і місцевих виборів. У понеділок, 25 грудня, студенти та молодь, які беруть участь в мітингах, оголосили шестигодинну блокаду руху в Белграді.  

Про це пише видання Nova.rs.

"Я хочу жити в країні, де влада змінюється на виборах", - з таким лозунгом протестують студенти.

У Белграді студенти зібралися перед будівлею уряду Сербії, вони блокують рух транспорту та скандують "виходь".

Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs / ©
Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs

Вони також анонсували звернення до органів місцевого самоврядування з проханням перевірити виборчий список (йдеться про близько сорока тисяч тимчасових посвідчень, які дозволили "гастролерам" проголосувати на виборах - ред.).

Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs / ©
Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs
Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs / ©
Студенти протестують у Белграді 25 грудня / Фото: Nova.rs

"Сьогодні ввечері ми подамо запит до всіх органів місцевого самоврядування, щоб ми ознайомилися зі списками виборців. Зараз складемо запит, дамо підписати і розішлемо до усіх органів місцевого самоврядування. І тоді ми побачимо, що ви будете робити в середу, якщо не буде відповіді на всі запити, які ми просили", - сказав студент Іван Бєліч.

"Я тут через порушення виборів, я не підтримую жодну партію, я просто хочу жити в країні, де можна змінити владу на виборах. Я тут через мою сім'ю, яка відчуває тиск у кожному сегменті свого життя і я хочу зробити все, щоб це змінити", – розповідають студентки Селена та Ана.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про протести у Белграді.

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