Протести у Белграді: студенти перекрили дороги та мітингують перед будівлею уряду – фото, відео

У Белграді спалахнули антиурядові протести через результати виборів.
У Белграді – столиці Сербії – 24 грудня люди вийшли на антиурядовий протест. Вони вимагають скасування результатів парламентських і місцевих виборів. У понеділок, 25 грудня, студенти та молодь, які беруть участь в мітингах, оголосили шестигодинну блокаду руху в Белграді.
Про це пише видання Nova.rs.
"Я хочу жити в країні, де влада змінюється на виборах", - з таким лозунгом протестують студенти.
У Белграді студенти зібралися перед будівлею уряду Сербії, вони блокують рух транспорту та скандують "виходь".
Вони також анонсували звернення до органів місцевого самоврядування з проханням перевірити виборчий список (йдеться про близько сорока тисяч тимчасових посвідчень, які дозволили "гастролерам" проголосувати на виборах - ред.).
"Сьогодні ввечері ми подамо запит до всіх органів місцевого самоврядування, щоб ми ознайомилися зі списками виборців. Зараз складемо запит, дамо підписати і розішлемо до усіх органів місцевого самоврядування. І тоді ми побачимо, що ви будете робити в середу, якщо не буде відповіді на всі запити, які ми просили", - сказав студент Іван Бєліч.
Najveca podrska studentima pic.twitter.com/wOpOq35APB— Maja Vukas (@M2aja) December 25, 2023
"Я тут через порушення виборів, я не підтримую жодну партію, я просто хочу жити в країні, де можна змінити владу на виборах. Я тут через мою сім'ю, яка відчуває тиск у кожному сегменті свого життя і я хочу зробити все, щоб це змінити", – розповідають студентки Селена та Ана.
Obratilo se Ministarstvo lokalne samouorave, evo reakcije studenta. Ide na na blokadu ugla Nemanjine i Kneza Milosa pic.twitter.com/T2VhWyLdDL— Maja Vukas (@M2aja) December 25, 2023
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про протести у Белграді.
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