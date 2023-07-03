Протести у Франції набирають обертів: бунтівники атакували дім мера, а бабуся загиблого просить зупинитися

Поліція Франції затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень через вбивство поліцією 17-річного хлопця.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Мер Вінсент Жанбрун перебував у своєму офісі, а його дружина та двоє дітей спали. Невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.

Коли дружина мера та їхні діти намагалися втекти, у них почали кидати фаєри. Внаслідок цього жінка та одна дитина отримали поранення.

"Це була спроба вбивства через невимовне боягузтво", - заявив мер Жанбрун.

Бабуся хлопця на імʼя Ноель, якого вбив поліцейський у Франції, закликала протестувальників зупинитися.

"Ми не хочемо, щоб вони руйнували магазини, автобуси та школи. Вони використовують Ноеля як виправдання. Ми хочемо, щоб усе заспокоїлося", — сказала Надія в етері BFM TV.

Вона впевнена, що поліцейський, який вбив її онука, буде покараний.

Що стало причиною масових протестів

Заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, якого поліція застрелила під час дорожнього контролю наподалік Парижа.

Масові протести почалися від вечора 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

В суботу у французькому Нантері поховали Ноеля. Як повідомляється похорон був приватним, на ньому були присутні лише члени родини та друзі загиблого. Адвокати родини попросили журналістів не відвідувати церемонію, заявивши, що це родинна справа. Навколо мечеті працювала посилена охорона.

Такого рівня заворушень у Франції не було від 2005 року, коли смерть двох хлопчиків-підлітків, які ховалися від поліції, викликала кількатижневі протести і заворушення. Тоді влада країни оголосила надзвичайний стан. Наразі Париж не планує вдаватися до цього заходу.

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