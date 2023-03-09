Протести у Грузії через скандальний законопроєкт: влада заявила, що йде на поступки

Депутати впевнені, що зможуть роз'яснити населенню, навіщо у Грузії потрібен такий закон.

Парламентська більшість партії "Грузинська мрія" відкликала вже ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести.

Про це повідомляє місцева редакція "Радіо Свобода".

В заяві чинної влади говориться про те, що "машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення".

"Необхідно, щоб енергія кожного нашого співгромадянина витрачалася не на протистояння, але на розвиток країни в правильному напрямку. Враховуючи все вищесказане, як і кожен член суспільства .Ми прийняли рішення відкликати підтриманий нами законопроєкт без будь-яких застережень", - йдеться у заяві партії.

У документі наголошується, що після того, як "емоційне тло спаде", правляча політсила має намір роз'яснити населенню, навіщо потрібен закон про "іноземних агентів" у країні. Для цього планують проводити спеціальні зустрічі із людьми.

Що відомо про масові протести у Грузії

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноземних агентів". У Тбілісі люди вийшли на масовий протест.

На вулиці столиці Грузії вийшли понад 15 тисяч людей. До мітингувальників застосували водомети. У деяких місцях демонстранти збудували барикади з лавок та сміттєвих баків.

Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби.

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