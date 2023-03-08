Протести у Грузії набирають нових обертів: десятки тисяч мітингувальників висунули владі дві умови (фото, відео)

У разі невиконання їхніх вимог активісти перейдуть до "інших кроків". Тим часом у Мережі з'явилися відео із лікарень, куди доставили постраждалих.

У Тбілісі другий день не вщухають протести. Ввечері 8 березня десятки тисяч мітингувальників зібралися біля парламенту Грузії та висунули владі дві вимоги. На це активісти дали годину часу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, мітингувальники вимигають:

Відкликати з парламенту закон "про іноземних агентів".

Відпустити всіх затриманих.

Якщо їхні вимиги не будтиь виконані найближчим часом, вони пообіцяли "перейти до інших кроків".

Під вечір грузини знову зібралися і рушили до парламенту. На акцію протесту через законопроєкт про "іноагентів" прийшла велика кількість людей. Вони із прапорами Грузії, ЄС, США та України попрямували до будівлі парламенту, скандуючи "Ні російському закону".

Уже біля самої будівлі активісти, серед інших гасел, виголошували: "Слава Україні!", а також співали гімн України.

У Мережі з'явилися відео із лікарень, куди після вчорашнього розгону акції силовиками доставили постраждалих мітингувальнків.

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