Протести у Грузії проти туристів з РФ: стало відомо про затримання ще одного українця

У Грузії на протестах проти круїзного лайнера з росіянами затримали ще одного громадянина України.

У грузинському порту Батумі на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами затримали ще одного громадянина України.

Про це повідомляє Sova.news з посиланням на МВС Грузії.

Так, грузинські правоохоронці затримали громадянина України Дмитра Зеркеського, його місцеперебування досі невідоме.

Дмитро Зеркеський – другий громадянин України, заарештований 31 липня. Раніше повідомлялося, що на акції протесту затримали українку Марину Чобанян.

В Асоціації молодих юристів Грузії, яка захищає інтереси українця, заявили, що поки що відома тільки особа затриманого.

У пресцентрі МВС Грузії заявили, що всі вони звинувачуються у дрібному хуліганстві (116 стаття) та непокорі вимогам правоохоронців (173 стаття) та проходять за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 31 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вдруге за кілька днів прибув до порту Батумі у Грузії. На причалі розпочалися масові протести. Наразі відомо, що поліція затримала 23 особи, серед яких – українці. Протестувальники скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія".

За інформацією видання "Ехо Кавказу" на борту Astoria Grande перебувають особи, які підтримують війну в Україні. Серед них – колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, російський музичний гурт "Тестостерон", який неодноразово виступав перед російськими військовими і білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року.

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