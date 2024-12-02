Протести у Грузії: силовики відтіснили протестуючих від будівлі парламенту

Поступають повідомлення про затриманих в ході розгону людей.

У Тбілісі силовики за допомогою водометів та сльозогінного газу відтіснили протестувальників від будівлі парламенту.

Про це інформує "Эхо Кавказа".

"Спецпризначенці відтіснили демонстрантів від площі перед парламентом. Були застосовані водомети", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що демонстранти зі своє сторони використовують піротехніку для протистояння проти дій силовиків.

Також повідомляється, що протестувальники почали зводити барикади. Поступають повідомлення про затриманих в ході розгону людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії поліція, ймовірно, застосувала гумові кулі проти протестувальників.

Крім того, ми раніше інформували, що журналіст Портников пояснив, чим закінчаться протести у Грузії.

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