Протести у Грузії – в Тбілісі силовики побили лідерів опозиції та громадянина США (фото)

У Тбілісі на акції протесту проти закону про "іноагентів" силовики побили очільника найбільшої опозиційної партії країни "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У Хабеішвілі після побоїв травми в щелепно-лицьовій частині.

Сам Хабеішвілі з клініки поширив у соцмережах відеозвернення, в якому заявив:

"Нічого у мене не болить. Око пройде, тіло і все пройде, боротьба з путіністами має тривати", - наголосив політик.

У Тбілісі побили очільника опозиційної партії Грузії Левана Хабеішвілі / Фото: Ехо Кавказу

"Мене теж потягли, але коли я побачив фотографію Левана (Хабеішвілі - ред.)… Не важливо, яку партію я представляю, не можна так поводитися з депутатом, не можна поводитися з ним як із собакою", - сказав Алеко Елісашвілі.

Телекомпанія "Формула" повідомила, що під час розгону акції протесту в центрі Тбілісі також побили американського адвоката Теда Джонаса.

За даними ЗМІ, громадянин США зазнав фізичного насильства з боку силовиків – чоловіку вибили зуби, у нього перелом носа.

Нагадаємо, у ніч проти середи грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів".

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