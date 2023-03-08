Протести у Грузії завершилися: спецназ та водомети залишили центральну площу, а мітингувальники не заспокоїлися  

Поліція розігнала мітингувальників, але вони обіцяють повернутися.

На центральному проспекті ім. Шота Руставелі в центрі Тбілісі завершилася протестна акція, викликана ухваленням закону про "іноземних агентів". Поліція та спецназ залишили територію та відвезли водомети.

Про це повідомило інформагентство "Інтерпресньюс".

"Учасники мітингу йдуть із прилеглої до парламенту території. На місце прибули співробітники комунальних служб", — йдеться у повідомленні.

Чергова протестна акція, за словами протестувальників, запланована на 15:00 8 березня.

МВС Грузії відзвітувало про 66 затриманих на акції протесту. Людей затримали за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам поліції.

У МВС заявили, що акція вийшла за рамки закону про свободу слова, а її учасники кидали коктейлі Молотова, піротехніку, закидали камінням будівлю МВС, а також підпалили автомобілі, що належать міністерству. Постраждали 50 працівників поліції.

Міністерство заявляє, що поліція "з метою відновлення громадського порядку та запобігання правопорушенням застосувала пропорційну силу та спеціальні засоби примусу".

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Він суперечить умовам вступу країни до ЄС.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів". Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа "чорним днем для грузинської демократії", а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про протести у Грузії.

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