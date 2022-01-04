Протести у Казахстані: поліція масово затримує учасників акцій (відео)

Стихійні "газові" протести переросли у політичні мітинги та сутички з поліцією.

У Казахстані силовики масово затримують учасників акцій протесту, які проходять у всій країні.

Про це повідомляє Радіо Азаттик. Відео затримань з'явилися у Мережі.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 4 січня, казахстанська поліція затримала у столиці Нур-Султані як мінімум трьох людей. Проте, судячи з відео із соцмереж, затримання не злякали жителів казахстанської столиці, і вони продовжують відстоювати свою думку на вулицях.

В Алмати, незважаючи на перекриті площі та поліцейську охорону, люди вийшли на мітинги. Поліція брутально затримувала демонстрантів.

У Каскелені, місті поблизу Алмати, кілька активістів вийшли на акцію протесту, яку назвали "Казахстан — велика в'язниця". Через деякий час їх зупинили поліцейські, які використовували під час затримання сльозогінний газ. За словами одного з учасників акції в Каскелені, Еркіна Казієва, сімох учасників акції доставили до ізолятора тимчасового тримання.

У Караганді як мінімум близько 200 людей, переважно чоловіків, вийшли на одну з площ міста. Люди зажадали, щоб до них прибув акім (голова адміністрації – Ред.) Карагандинської області Женіс Касимбек. Протестувальників поки що не розганяють.

У місті Актобе мітингувальники збиралися у двох місцях: перед будівлею обласного акімату та на проспекті 312-ї Стрілецької Дивізії. Поліція спочатку заблокувала проїзд, після чого водії залишили машини та продовжили рухатися пішки. Вони прорвали металеві огорожі і ряди поліції, потім подолали два кілометри до акімату.

У місті Тараз поліція затримала місцевих жителів та журналістів, які зібралися на акцію протесту. За словами учасників, поліцейські розпочали затримання майже одразу початку акції.

Як повідомляє NEXTA Live, до міста Актау – одного з центрів протесту – починають прибувати військові з інших регіонів країни.

Судячи з відео із соцмереж, найбільш "спекотно" у Кизилорді. Там теж почалися зіткнення із силовиками. Протестувальників затримують та відвозять до відділень поліції.

На тлі масових протестів у Казахстані перестали відкриватися сайти Orda.kz та агенції КазТАГ, які активно висвітлювали ці події.

Нагадаємо, що у Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ.