Протести у Казахстані: Токаєв забирає собі посаду у Назарбаєва і обіцяє "діяти жорстко"

Протести у Казахстані: Токаєв забирає собі посаду у Назарбаєва і обіцяє "діяти жорстко"

Президент Казахстану записав нове звернення до народу і запевнив, що не тікатиме зі столиці.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу у зв'язку з масовими протестами, які охопили всю країну.

Токаєв заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки. Раніше очільником Радбезу був експрезидент Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну від 1991-го до 2019 року.

Обіцяє діяти "жорстко"

"Як глава держави і від сьогодні голова Ради Безпеки, я маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, що народ мене підтримає", — сказав нинішній президент Казахстану.

Він запевнив, що перебуватиме у столиці, "що б не сталося". Нинішні події президент назвав "чорною смугою" в історії країни, але запевнив, що Казахстан "вийде з неї сильнішим".

Назвав протестувальників "бандитними елементами"

"Відбуваються масові напади на працівників правопорядку. Серед них є вбиті та поранені. Натовпи бандитних елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Ситуація загрожує безпеці всіх мешканців Алмати. І це терпіти не можна", — сказав Токаєв.

Президент визнав, що, окрім Алмати, ситуація загострилася і в деяких інших обласних центрах країни. Тому надзвичайний стан Токаєв назвав "необхідним заходом".

"Змовники"

Токаєв вважає, що протести ретельно продумали змовники.

"Звертаю увагу на високу організованість елементів, що хуліганять. Це свідчить про ретельно продуманий план дій змовників, мотивованих фінансово — саме змовників", — вважає очільник країни

Обіцяє політичні зміни

Касим-Жомарт Токаєв обіцяє невдовзі висловити нові пропозиції щодо політичної трансформації Казахстану. Він запевняє, що "залишається на попередній позиції послідовних реформ".

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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