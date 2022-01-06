Протести у Казахстані: у РФ повідомили про посилення озброєної охорони "Байконура"

Протести у Казахстані: у РФ повідомили про посилення озброєної охорони "Байконура"

Які саме сили взяли космодром під посилену озброєну охорону – російські чи казахстанські, директор "Роскосмосу" не уточнив.

На тлі загострення ситуації в Казахстані в Росії заявили про посилену збройну охорону космодрому "Байконур".

Про це повідомив генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у Telegram-каналі.

"На Байконурі день пройшов спокійно. Філії підприємств "Роскосмосу", правоохоронні органи, міські служби та організації працюють у штатному режимі. Озброєну охорону ключових об'єктів космодрому посилено", — написав Рогозін.

Які саме сили взяли космодром під посилену озброєну охорону – російські чи казахстанські, директор "Роскосмосу" не уточнив.

За його словами, оперативний штаб, створений за адміністрації Байконура, повністю контролює обстановку в місті.

Зазначимо, що космодром "Байконур" — перший і найбільший у світі. Наразі РФ орендує його у Казахстана. Угода укладена до 2050 року. До 2009 року російські військові мали залишити "Байконур" і віддати у відомство "Роскосмосу". Проте відомо, що деякі збройні частини РФ там все ж залишилися.

Нагадаємо, у Казахстані почалися протести через ціну на газ , які переросли в політичні мітинги.

Найгірша ситуація спостерігається у найбільшому місті Казахстану – Алмати.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв записав нове звернення до народу , в якому пообіцяв "діяти жорстко". Незабаром він звернувся за військовою підтримкою до країн ОДКБ.

Своєю чергою, ОДКБ на чолі з Росією ухвалила рішення про направлення в Казахстан колективних миротворчих сил.

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