Протести у Казахстані: в одному з міст вирішили знести пам'ятник Назарбаєву (відео)

Протести у Казахстані: в одному з міст вирішили знести пам'ятник Назарбаєву (відео)

У країні сформувався справжній культ Назарбаєва. На його честь назвали вулиці, звели декілька пам’ятників, і навіть перейменували столицю.

У Казахстані, у місті Талдикорган, на тлі масових протестів мітингувальники вирішили знести пам'ятник Нурсултанові Назарбаєву.

Відео інциденту з’явилося у Мережі.

На кадрах видно, як активісти канатами намагаються звалити пам’ятник, та поки у них це не вдалося.

Хто такий Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв — попередній президент Казахстану і багатолітній керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

Проте і після відставки Нурсултан Назарбаєв відігравав важливу роль у політичному житті Казахстану. Він залишив з собою "довічно" посаду очільника Радбезу, яку сьогодні обійняв Токаєв. Також Назарбаєв вважається керівником правлячої партії "Нур Отан" та носить почесний титул "Єлбаси", або "батька нації".

Культ Назарбаєва

У країні сформувався справжній культ Назарбаєва. На його честь названі вулиці, зведені декілька пам’ятників.

На честь політика запроваджені також державні свята: 1 грудня відзначається День Першого президента, День його народження співпадає з державним святом Днем столиці.

У 2019 році столицю Казахстана Астану перейменували в Нур-Султан.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Своєю чергою, нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв забрав собі посаду у Назарбаєва і пообіцяв "діяти жорстко".

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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