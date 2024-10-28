Протести у Тбілісі: президентка Грузії заявила про тотальну фальсифікацію (відео)

Люди вийшли на вулиці із запереченням перемоги проросійської партії місцевого олігарха на виборах в парламент.

Тисячі людей зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів.

Про це свідчать відео із місця події.

Участь у мітингу взяли декілька тисяч людей. Під час виступу перед демонстрантами президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування "російським" і "тотально сфальсифікованим".

Вона та опозиційні партії не визнають результати виборів, заявивши, що проросійська "Грузинська мрія" їх "вкрала".

Нагадаємо, до грузинського парламенту, окрім провладної партії "Грузинська мрія" офіційно проходять чотири опозиційні сили, які сподівалися разом створити коаліцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 28 жовтня. ДЕКІЛЬКА ХВИЛЬ АТАК НА ХАРКІВ! Грузія готується до ПРОТЕСТІВ

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