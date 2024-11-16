Протести в Абхазії: очільник самопроголошеної "республіки" заявив, що готовий піти у відставку

Ще вчора Бжанія звернувся до прихильників і запевнив, що не збирається йти у відставку, проте різко змінив свою думку.

"Президент" самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія заявив, що готовий піти з посади після того, як протестувальники покинуть будівлю його адміністрації в Сухумі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

"Кажуть, що я виїхав з Абхазії, я перебуваю в Абхазії. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто перебуває в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку", – сказав він своїм прихильникам в його рідному селі Тамиш.

Маріонетка Кремля Бжанія сказав, натякаючи на події в Україні, що "сценарій 2014 року" в Абхазії не повториться.

Водночас, він уточнив, що висуне свою кандидатуру, якщо відбудуться нові "вибори".

"Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що я тримаюся за владу. Ні, я хочу сказати таке: якщо не буде конституційних форм розвитку, якщо ми не будемо дотримуватися конституції, наша держава цього не витримає. Тому: ті, хто захопив (будівлі), ті, хто спробував завершити державний переворот, повинні звільнити комплекс будівель, після чого я готовий призначити вибори, готовий подати у відставку і піти на вибори. Віцепрезидент буде керувати країною. І нехай люди скажуть, кого вони підтримують", – підсумував Аслан Бжанія.

Протести в Абхазії розпочалися, після того, як місцева влада хотіли ухвалити інвестиційну угоду між Сухумі та Москвою. Більшість абхазців вважають договір "прямим здаванням інтересів" Абхазії на користь РФ та російських олігархів.

15 листопада спалахнув протест проти ратифікації інвестиційної угоди з РФ. Учасники акції кидали у поліцію яйця, зламали паркан навколо парламенту і увірвалися у саме приміщення, виникли сутички з силовиками.

Нагадаємо, що Абхазія проголосила "незалежність" після війни з Грузією у 1993 році. Самопроголошену державу не визнала ані Грузія, ані інші держави світу, в тому числі й Україна. Абхазія і Південна Осетія (суверення територія Грузії), як і Придністров'я (суверенна частина Молдови) – невизнані державні утворення, які заявляють про свою незалежність, а насправді є маріонетками Кремля. Проте, як бачимо, навіть маріонетки не хочуть сліпо виконувати волю Москви.

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