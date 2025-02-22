Протести в Болгарії: прихильники проросійської партії підпалили представництво ЄС

Під час сутичок у Софії близько 10 поліцейських отримали незначні поранення і близько шести протестувальників були затримані.

У столиці Болгарії кілька тисяч прихильників ультранаціоналістичної партії "Възраждане" (“Відродження”), яка відома своєю прихильністю до Росії, намагалися штурмувати будівлю представництва Європейського Союзу. Протест розпочався через плани уряду запровадити євро наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Антиурядові протестувальники скандували “Відставка” та “Ні євро”, кидали червону фарбу, петарди та коктейлі Молотова в будівлю ЄС у Софії, підпаливши вхідні двері до того, як поліція їх відтіснила.

Протестувальники підпалили вхідні двері представництва ЄС у Софії / Фото: Associated Press

Близько 10 поліцейських отримали незначні поранення і близько шести людей були затримані, повідомив ЗМІ старший чиновник поліції після протесту.

Уряд засудив атаку на будівлі ЄС, зазначивши в заяві, що такі напади "є неприйнятними та суперечать принципам верховенства права".

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Протести почалися перед центральним банком країни, де учасники підпалили опудала президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших посадових осіб.

Деякі розмахували прапорами Болгарії та Радянського Союзу, а інші тримали плакати з написом “Ми не хочемо євро”.

Новий уряд Болгарії, який був затверджений минулого місяця після дострокових виборів у жовтні, сьомих за чотири роки, підтвердив прагнення країни приєднатися до єврозони наступного року.

Болгарська партія "Відродження" була заснована 2014 року і є відкрито проросійською. Вона активно виступає за вихід країни з ЄС та НАТО та дружні стосунки з Росією.

Нагадаємо, парламент Болгарії ухвалив декларацію, якою ця країна відмовилася посилати свої збройні сили до України для можливої участі в бойових діях. Документ підтримала переважна більшість депутатів.

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