Протести в Диснейленді: працівники паризького парку атракціонів мітингують проти умов своєї праці

Протести в Диснейленді: працівники паризького парку атракціонів мітингують проти умов своєї праці

У паризькому Диснейленді працюють близько 16 тисяч людей.

Протести в Диснейленді. Працівники паризького парку атракціонів мітингують проти умов своєї праці.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 11 листопада.



Зазначається, що насамперед вони незадоволені довгими змінами. Кажуть, працюють по 10 годин на добу кілька днів поспіль. І між цими робочими марафонами є лише один вихідний. Тож працівники Диснейленду вимагають змінити графік та підняти зарплати.

Тим часом у керівництві вже заявили, що готові піти на поступки. Пропонують збільшити платню на 3% від річного заробітку.

Новини світу: працівники Діснейленду мітингують проти довгих робочих змін

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