У паризькому Диснейленді працюють близько 16 тисяч людей.
Протести в Диснейленді. Працівники паризького парку атракціонів мітингують проти умов своєї праці.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 11 листопада.
Зазначається, що насамперед вони незадоволені довгими змінами. Кажуть, працюють по 10 годин на добу кілька днів поспіль. І між цими робочими марафонами є лише один вихідний. Тож працівники Диснейленду вимагають змінити графік та підняти зарплати.
Тим часом у керівництві вже заявили, що готові піти на поступки. Пропонують збільшити платню на 3% від річного заробітку.