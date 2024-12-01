Протести в Грузії: мітингувальники підпалили будівлю парламенту, влада обіцяє не допустити сценарію Майдану

У Грузії тривають масштабні мітинги. Попри спроби силового розгону, багато людей залишилася на ніч на вулицях.

У Грузії поліція за допомогою спецзасобів кілька разів намагалася розігнати мітинг, проте частина громадян не розійшлась.

Про це пише News Georgia.

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Тим часом в низці міст люди знову збираються на акції протесту.

"Основна відповідальність за вчорашній насильницький мітинг лежить на відповідних європейських політиках і бюрократах, на місцевій агентурі, п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій", - заявив Кобахідзе.

Фото: Associated Press

Напередодні у акції протесту проти рішення влади призупинити євроатлантичну інтеграцію взяли участь десятки тисяч людей. Спершу основна маса протестувальників скандувала гасла біля будівлі парламенту, перекривши проспект Руставелі, але згодом ситуація загострилася. Мітингувальники почали кидати в поліцейських петарди та пляшки з фарбою, стукати різними предметами у ворота будівлі парламенту та намагатися виламати бічні ворота. У відповідь на дії учасників протесту поліція застосувала водомети та перцевий газ, почалися затримання.

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Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що у Тбілісі протягом ночі було затримано 107 учасників акції протесту.

Сьогодні, 1 грудня, по всій Грузії відбуваються акції проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від процесу переговорів про вступ в ЄС до 2028 року. Протестувальники почали зводити барикади біля будівлі парламенту Грузії. Вони також почали зносити фрагменти огорож, використовувати лавки та стенди.

Гучна заява США

Сполучені Штати Америки призупиняють стратегічне партнерство з Грузією після рішення уряду цієї країни відмовитися до кінця 2028 року від процесу євроатлантичної інтеграції. Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера, оприлюдненій у суботу, 30 листопада.

Фото: Associated Press

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американо-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль. Як наслідок, Сполучені Штати призупинили дію цього механізму", - йдеться у заяві Міллера.

Що каже влада

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, заявила про те, що призупинення з боку США американо-грузинського стратегічного партнерства "є трагічним результатом антидемократичної, антизахідної, антиєвропейської та антигрузинської політики "Грузинської мрії".

"Сьогодні зрозуміло, як ніколи, що курс, який вони провадять, веде лише в одному напрямку - до Росії", - зазначила вона у дописі у соцмережі X у суботу.

Що передувало

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися протести, які розганяють силовики.

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