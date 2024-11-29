Протести в Грузії набирають обертів: силовики побили та розігнали мітингувальників (фото)

У ніч проти 29 листопада грузинські силовики розігнали мітинг у Тбілісі, спричинений відмовою влади від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

У МВС повідомили про затримання 43 осіб. Відомство порушило адміністративні справи про дрібне хуліганство та непокору вимогам поліції. Також триває розслідування за кримінальними статтями про напад на поліцейського та псування майна. У звіті МВС йдеться, що постраждали 32 поліцейські.

Фото: Associated Press

У відповідь мітингарі споруджували барикади та закидали силовиків яйцями. Поліція відтіснила протестувальників від будівлі парламенту, де відбувалися основні події.

Під час зіткнень кількох учасників протесту затримали, а дехто зазнав поранень. Постраждали також журналісти, які висвітлювали акцію.

Фото: Associated Press

Наступна акція протесту запланована на 29 листопада о 19:00, повідомляють місцеві ЗМІ.

Фото: Associated Press

Нагадаємо:

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення до України, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні 2024 року в Грузії набув чинності закон про "іноагентів", який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про "всебічний перегляд" двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час брифінгу 28 листопада заявив, що уряд відмовляється від переговорів з ЄС до 2028 року, а також від будь-якої бюджетної допомоги з боку Євросоюзу. "Ми вирішили не порушувати питання відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року", – наголосив він.

Читайте також: