Протести в Казахстані: прокуратура почала відкривати кримінальні справи, учасникам загрожує довічне

Справи порушили за фактами "заворушень" і "актів тероризму".
У Казахстані прокуратура за фактами організації та участі у масових заворушеннях почала відкривати кримінальні справи на мітингувальників.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Генеральну прокуратуру РК.
За даними ЗМІ, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав доручення про створення міжвідомчої слідчо-оперативної групи, куди увійдуть співробітники МВС, КНБ та інших силових відомств.
Покарання за цими статтями Кримінального кодексу передбачає від 8 років ув'язнення до довічного терміну з позбавленням громадянства. Окрім того, зазначається, що Генпрокуратура збирає та фіксує сліди "злочинів".
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту.
6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Відомо, що до Казахстану вже направилися "миротворці" з таких країн, як Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія. Киргизстан, який входить до країн-членів, ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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