Протести в Казахстані: у Мережі показали відео з десятками спалених поліцейських авто

Протести в Казахстані: у Мережі показали відео з десятками спалених поліцейських авто

У країні тривають масові акції протестів.

У Казахстані продовжуються масові акції протестів. Так, за словами очевидців, майже всю ніч проти 8 січня у центрі Алмати було чути постріли.

А у столиці Казахстану Нур-Султані в'їзд у бік Акорди перекритий вантажівками та військовими.

У своєму Telegram-каналі журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко опублікував відео наслідків протестів у країни.

Так, Мережу облетіли кадри з десятками поліцейських автівок, які стоять спалені вщент. Поряд йдуть військові.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам відкривати вогонь на ураження без попередження.

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