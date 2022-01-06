Протести в Казахстані: у місті, де знесли пам'ятник Назарбаєву, мітингувальники спалили акімат

Його підпалили під час протестів.

У Казахстані, у місті Талдикорган, де напередодні мітингувальники знесли пам'ятник Нурсултанові Назарбаєву, згорів акімат.

Як видно на відео, яку поширюють телеграм-канали, будівля досі димить.

Зазначається, що пожежу в місцевій адміністрації активісти протестів влаштували вночі.

5 січня у місті Талдикорган на тлі масових протестів мітингувальники повалили пам'ятник попередньому президенту країни Нурсултанові Назарбаєву.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.