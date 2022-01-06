Протести в Казахстані: у Нур-Султані люди "штурмують" єдине відділення банку, яке працює (фото)

Протести в Казахстані: у Нур-Султані люди "штурмують" єдине відділення банку, яке працює (фото)

Мешканці кинулися знімати готівку.

Мешканці міста Нур-Султан сьогодні, 6 січня, "штурмують" відділення місцевого банку "Халик". Виникла велика черга із тих, хто бажає зняти готівку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

За словами очевидців, це відділення єдине працює в місті, всі інші – зачинилися ще вчора, 5 січня, через протести в країні.

"Велика черга у відділення "Халик-банку" в Нур-Султані. Люди масово забирають гроші, оскільки інші відділення зачинені", - передає місцевий кореспондент.

Крім того, за інформацією видання, через відсутність Інтернету в магазинах немає безготівкового розрахунку.

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Нагадаємо, протести у Казахстані спалахнули на тлі підвищення цін на газ.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду.

Токаєв також повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протестів.

А 6 січня Міноборони РФ показало кадри відправлення десанту в Казахстан.

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