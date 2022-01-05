Протести в Казахстані: в Алмати мітингувальники захопили аеропорт і розграбували магазин зброї

Протести в Казахстані: в Алмати мітингувальники захопили аеропорт і розграбували магазин зброї

Події в Алматі стрімко розвиваються, протистояння спалахує з новою силою.

Події в одному з епіцентрів казахстанських протестів — місті Алмати — стрімко розвиваються. Проте отримувати оперативну інформацію стає дедалі важче через блокування Інтернету, мобільного зв'язку та робти сайтів ЗМІ.

Магазин зброї

Мітингувальники начебто розграбували місцевий магазин зброї. Про це йдеться на сторінці магазину в Instagram.

У магазині поскаржилися, що охорона одразу ж втекла, а до поліцейських не можна додзвонитися. За кілька годин до нападу заклад опублікував повідомлення про закриття у зв'язку з дією надзвичайного стану.

Аеропорт

Протестувальники уже захопили аеропорт. Наразі відбувається евакуація співробітників летовища. Про це повідомляє Orda.kz.

"Весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде", - розповів виданню блогер Алішер Єлікбаєв.

Згодом казахстанські Телеграм-канали розповсюдили повідомлення начебто від пресслужби аеропорту, яка підтверджує захоплення летовища.

"За попередніми даними, в аеропорту наразі перебувають близько 45 загарбників. Як вони зайшли, наші працівники залишили аеропорт. На момент захоплення пасажирів у терміналі не було. Ми заздалегідь швидко евакуювали пасажирів. Саме тоді прилетів літак. Військові покинули аеропорт, але ми не знаємо, коли вони пішли. Їх там немає. Співробітники аеропорту самотужки евакуювали пасажирів", – повідомили у пресслужбі.

Приміщення поліції

У цей же час група протестувальників намагається взяти штурмом будівлю Ауезівського управління поліції міста Алмати, передає "Sputnik Казахстан". Одні джерела повідомляють, що приміщення уже під контролем активістів, інші пишуть, що триває штурм. Поки точних даних немає.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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