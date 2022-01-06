Протести в Казахстані: в Алмати під час звільнення аеропорту загинули військові - ЗМІ

Протести в Казахстані: в Алмати під час звільнення аеропорту загинули військові - ЗМІ

Офіційної інформації від ЗС Казахстану поки немає.

"Найгарячіше" в Казахстані ввечері 5 січня було у місті Алмати. Так, у країні заявляють про загиблих військових під час звільнення аеропорту Алмати від протестувальників.

Про це повідомляє казахське видання Zakon.

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Як пише видання, посилаючись на власні джерела, під час, як влада називає, "антитерористичної операції" в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.

Офіційної інформації від Збройних сил Казахстану поки що немає. Чи є потерпілі серед мітингувальників - також не було повідомлень.

Слід зазначити, розгромлений аеропорт в Алмати учасники акцій покинули. На опублікованих у Мережі відео видно, що в приміщенні терміналу видно вибиті шибки, на підлозі - розбите скло, уламки, маски та сміття.

Тим часом лідери країн-учасниць Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) ухвалили рішення про направлення до Казахстану колективних миротворчих сил.

Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. "Найгарячіші" сутички почалися 5 січня. Через це ввечері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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