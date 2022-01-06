Протести в Казахстані: в Алмати під час звільнення аеропорту загинули військові - ЗМІ

Офіційної інформації від ЗС Казахстану поки немає.
"Найгарячіше" в Казахстані ввечері 5 січня було у місті Алмати. Так, у країні заявляють про загиблих військових під час звільнення аеропорту Алмати від протестувальників.
Про це повідомляє казахське видання Zakon.
Як пише видання, посилаючись на власні джерела, під час, як влада називає, "антитерористичної операції" в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.
Офіційної інформації від Збройних сил Казахстану поки що немає. Чи є потерпілі серед мітингувальників - також не було повідомлень.
Слід зазначити, розгромлений аеропорт в Алмати учасники акцій покинули. На опублікованих у Мережі відео видно, що в приміщенні терміналу видно вибиті шибки, на підлозі - розбите скло, уламки, маски та сміття.
Тим часом лідери країн-учасниць Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) ухвалили рішення про направлення до Казахстану колективних миротворчих сил.
Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. "Найгарячіші" сутички почалися 5 січня. Через це ввечері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.
Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Читайте також:
- Внаслідок заворушень у Казахстані постраждали 95 силовиків, поліція затримала понад 200 людей
- "Астанавітєсь": президент Казахстану закликає народ "не піддаватися на провокації"
- Перший казахський космонавт закликав країни ОДКБ ввести війська у Казахстан
- Через масові протести МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Казахстану