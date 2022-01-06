Протести в Казахстані: в Алмати поліція почала зачистку вулиць, затримано близько 2 тисяч людей

Затриманих доправили до органів поліції міста.
У МВС Казахстану повідомили, що в Алмати правоохоронці почали зачистку вулиць та затримали близько двох тисяч мітингувальників.
Про це пише телеграм-канал "Sputnik Казахстан" та публікує відповідне відео.
Зазначається, що поліцейські висунулися для зачистки вулиць Карасай Батира - Масанчі.
"Вживаються заходів щодо затримання порушників. Загалом до органів поліції доправлено близько двох тисяч людей", - повідомляє пресслужба МВС Казахстану.
Раніше Міноборони РФ опублікувало відео, на якому російські десантники сідають до вантажного літака для відправлення до Казахстану для придушення мітингів у цій країні. Наразі точна кількість відправлених російських військових невідома. ОДКБ також підтверджує участь білоруських військових у складі миротворчих сил у Казахстані, а також військових з Вірменії та Таджикістану.
Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).
Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.
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